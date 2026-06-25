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台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬…已通知買貴客戶調整合約

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台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影

台中房市買氣急凍，根據市調統計，台中今年4月共816個預售案場，總成交366戶，其中8成「掛蛋」。建商紛紛祭出「破盤級」讓利突圍，其中，富華創新宣布，水湳單元八指標預售案祭出「買貴退差價」均價68萬元大讓利策略，已通知買貴已購客戶調整合約，該案單坪均價較區域行情價差20萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說明，統計今年4月，台中共816個預售建案在售，總成交量縮減至366筆，交易也高度集中在單一建案，統計逾8成預售案掛蛋。

富華創新董事長吳錫坤在股東會宣布，預計明年第二季交屋的水湳單元八指標預售案實施「買貴退差價」均價68萬元策略，目前已簽約103戶，最高成交行情高達單坪83萬元，已通知買貴已購客調整合約。

據了解，該案均價較區域行情價差20萬元。吳錫坤笑稱：「客戶最多可退回一輛賓士GLE的差價！」根據官方建議售價，一輛新車視車型與動力而定，售價約在300多萬至500多萬元之間。

根據實價登錄揭露，水湳單元八指標預售案最高交易單價為80.57萬元，若以每坪68萬計算，價差達600萬元。

富華建設董事長蔡吉勝指出，這次讓利最重要的就是重新建立信任，讓利後，該案新成交3戶。

吳錫坤認為，「今年到明年會是房價最混亂的一年。」2024年9月18日前半年，房價衝上波段高點，當時不少購屋族在高檔進場，如今面臨交屋、轉售與貸款條件收緊等壓力，若買方資金調度不及或貸款條件不符，可能出現轉售、讓利，甚至價格倒掛的現象。

吳錫坤指出，房地產已成小眾市場，富華創新過去一年也投入資源研究養生村方向，即將推案的水湳「文商15地號」將朝養生村方向規畫2房、28至35坪的產品，預計7月開放客戶預約賞屋。

富華創新董事長吳錫坤在股東會宣布，台中水湳預售案實施均價68萬元銷售策略。記者趙容萱／攝影
富華創新董事長吳錫坤在股東會宣布，台中水湳預售案實施均價68萬元銷售策略。記者趙容萱／攝影

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