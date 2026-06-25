正對植物園！台中北區危老建築變新地標 退縮6米綠廊鄰居笑了

台中市北區街廓出現新地標，磐鈺營建機構歷時3年半、成功整合5塊土地，攜手知名建築師張景堯打造的危老活化指標案「草間漫漫」昨開箱亮相，該案高層轉向45度，與台中植物園相呼應，更是透過獨特的垂直綠化、退縮出開放人行空間搭配公共藝術設計，化身綠廊道，吸引鄰里開心遊憩。

「草間漫漫完工建築美學分享會」昨由張景堯、磐鈺營建機構總經理張立杰與談。

張立杰說，磐鈺長期深耕台中舊城區，致力於危老建築的土地重建與活化。此案歷經5塊土地整合，成就約362.69坪的完整基地，規畫地上13層、共41戶的純住宅社區，為舊城區注入現代建築美學，實踐磐鈺「在城市中創造自然，在每一塊土地構築更好的環境」的經營理念。

張景堯說，該案透過高層陽台與屋脊的不對稱設計，10樓以上採漸退量體設計，12、13層與頂層觀景台更刻意轉向45度，朝向台中植物園萬坪綠意。建築立面以異材拼接，錯層陽台種植九芎主樹，隨四季呈現不同樣貌；基地臨路退縮創造約6米寬人行空間，為北區街廓中留出一份從容。

社區開放空間公共藝術作品，有張景堯創作的「愛屋及烏」，引入城市與植物園的自然氣息，陶藝家陳元杉手工燒製41顆陶球的「精彩41」，映照住戶獨特的生命風景；社區大廳猶如私人藝廊，典藏包括國際名家草間彌生、奈良美智、KAWS，以及前衛纖維藝術家劉棟、木雕家陳以倢等人的作品。

磐鈺生活美學文化藝術基金會說明，2020年成立以來，持續與國內外藝術家合作，並將精選藏品賦予旗下各社區；7月11日至9月1日，將在社區舉辦張景堯建築個展「適。度｜安靜的豐盛 Quiet Abundance」開幕茶會，詳情可線上報名預約觀展。

「草間漫漫完工建築美學分享會」昨由建築師張景堯（左）、磐鈺營建機構總經理張立杰（右）與談。記者趙容萱／攝影

台中市北區「草間漫漫」採垂直綠化，基地退縮成戶外開放步道，搭配公共藝術作品，打造鄰里友善環境。記者趙容萱／攝影

台中市北區「草間漫漫」採垂直綠化，基地退縮成戶外開放步道，搭配公共藝術作品，打造鄰里友善環境。記者趙容萱／攝影

台中市北區「草間漫漫」社區大廳猶如私人藝廊。記者趙容萱／攝影

台中市北區「草間漫漫」頂樓露台區，可飽覽台中植物園的綠意。記者趙容萱／攝影

台中市北區「草間漫漫」頂樓露台區，可飽覽台中植物園的綠意。記者趙容萱／攝影