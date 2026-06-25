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股市震盪熱錢轉房市？台中13期「捕獲野生富爸爸」砸重金為子女置產

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中13期重劃區鄰捷運綠線，寶雅等大型連鎖品牌近期相繼插旗文心南路。記者趙容萱／攝影
台中13期重劃區鄰捷運綠線，寶雅等大型連鎖品牌近期相繼插旗文心南路。記者趙容萱／攝影

全球股市近日劇烈震盪，傳出投資人選擇獲利了結，落袋為安。市場觀察發現，這股熱錢有轉入台中市蛋黃區房市趨勢，尤其是13期重劃區昌明段因雙鐵優勢加上周邊生活機能完整，買氣回溫，其中不乏「富爸爸」從股市獲利了結，為子女買房置產，引起市場高度關注。

房市專家分析，13期重劃區擁有近高鐵、鄰捷運的交通優勢，其低密度開發，結合自然水岸、生態綠廊，近期國際車廠、壽司郎、築間、寶雅等大型連鎖品牌相繼插旗文心南路，倍受矚目。

沅宬玉見築專案總經理林喆榕說，13期又以昌明段商業與生活機能完善，坐擁捷運豐樂公園站與雙鐵共構大慶站的地利優勢，加上鄰近中山醫學大學，以及中山醫學大學附設醫院及周邊大慶生活圈等龐大醫護、學校師生等人口紅利，吸引國泰、惠宇、順天、鉅虹等品牌建商紛紛插旗推案。

林喆榕指出，沅宬建設鎖定13期昌明段精誠南路、河景第一排角地推出預售新案，該案規畫每戶25坪至30坪、2房2衛，皆雙面採光，嚴選國際一線品牌建材配備，提升居住舒適度，打造水岸百米棟距、現代飛簷地標。

根據實登，該新案共55戶住家、3店面，進場僅2個月，已有6戶完成交易登錄。據了解，已購客戶有南屯在地人看中當地低密度環境及生活便利性，其中更不乏從股市獲利了結後，為資產配置轉入房市，為子女買房置產的「富爸爸」族群，反映出在通膨壓力與股市震盪下，精華區房產仍是長線資金的首選避風港。

沅宬玉見築專案總經理林喆榕（右）說，沅宬建設鎖定13期昌明段，打造水岸百米棟距、現代飛簷地標。記者趙容萱／攝影
沅宬玉見築專案總經理林喆榕（右）說，沅宬建設鎖定13期昌明段，打造水岸百米棟距、現代飛簷地標。記者趙容萱／攝影

台中 房市 重劃區

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