創業之星選秀 六強團隊出線

經濟日報第十屆創業之星選秀大賽決選結果昨（24）日出爐，公司組由電電數位股份有限公司從64組參賽隊伍中勝出，拿下冠軍，獲頒10萬元獎金；學生組由喬良文化從76組參賽隊伍中奪冠，獲得5萬元獎金。

今年公司組、學生組除了各選出冠軍一名，也另有優勝兩名。公司組優勝團隊為山青股份有限公司、睿田能源股份有限公司；學生組優勝為牙慧科技、SeedSense AI。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，今年邁入第十屆，致力為創業者與投資者之間搭起平台。今年賽事合作單位為台大創創中心、鴻海（2317）科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

經濟日報社長劉永平表示，今年最令人驚艷的是參賽團隊結構改變，在140組團隊中，學生組高達76 組，占比達54%，為歷年最高，這代表創新創業的種子已在校園深深扎根。

劉永平說，AI仍是近年最受矚目的趨勢之一，從本屆參賽作品中，也能清楚看到這股浪潮正快速落地，無論是智慧製造、農業科技、醫療診斷到心理健康、生活服務，AI應用已深入各個產業與場景。

台大創創中心執行長林文欽指出，台大創創自2013年起持續深耕創新創業教育，已成為培育新創的重要基地，多年來見證無數團隊從興趣摸索到成熟成長的關鍵歷程。他並勉勵新創團隊，創業在走向「0到1」之前，有一段艱辛、但也更令人興奮的「負1到0」探索與成長階段，需要堅持。

中華開發創新加速基金總經理郭大經表示，中華開發資本長期支持台灣新創，過去30年，經濟日報也見證中華開發資本投資許多成功的公司，如台積電、華碩，及台股多家知名的「千金股」，希望透過創業之星選秀大賽，發掘出下世代的千金股。

t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠指出，近年AI及半導體產業，幾乎橫掃市場上所有資金，導致新創環境優化明顯放緩，期許t.Hub能成為未來十年新創發展的保母基地，並在新創輔導強化力道。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億指出，鴻海近年持續參與創業競賽活動，以「學習者」角度出發，了解創新精神及參賽者從遇到問題、解決問題，再到推廣及營利策略。鴻海期許能帶領更多新創與台灣企業前進國際，開拓更多商機。