快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

創業之星選秀 六強團隊出線

經濟日報／ 記者秦鈺翔籃珮禎／台北報導
第十屆創業之星選秀大賽昨天舉行決選暨頒獎典禮，t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠（左起）、中華開發創新加速基金總經理郭大經、台大創創中心執行長林文欽、橡子園台灣合夥人瞿志豪、鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億、經濟日報社長劉永平合影。記者林伯東／攝影
第十屆創業之星選秀大賽昨天舉行決選暨頒獎典禮，t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠（左起）、中華開發創新加速基金總經理郭大經、台大創創中心執行長林文欽、橡子園台灣合夥人瞿志豪、鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億、經濟日報社長劉永平合影。記者林伯東／攝影

經濟日報第十屆創業之星選秀大賽決選結果昨（24）日出爐，公司組由電電數位股份有限公司從64組參賽隊伍中勝出，拿下冠軍，獲頒10萬元獎金；學生組由喬良文化從76組參賽隊伍中奪冠，獲得5萬元獎金。

今年公司組、學生組除了各選出冠軍一名，也另有優勝兩名。公司組優勝團隊為山青股份有限公司、睿田能源股份有限公司；學生組優勝為牙慧科技、SeedSense AI。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，今年邁入第十屆，致力為創業者與投資者之間搭起平台。今年賽事合作單位為台大創創中心、鴻海（2317）科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

經濟日報社長劉永平表示，今年最令人驚艷的是參賽團隊結構改變，在140組團隊中，學生組高達76 組，占比達54%，為歷年最高，這代表創新創業的種子已在校園深深扎根。

劉永平說，AI仍是近年最受矚目的趨勢之一，從本屆參賽作品中，也能清楚看到這股浪潮正快速落地，無論是智慧製造、農業科技、醫療診斷到心理健康、生活服務，AI應用已深入各個產業與場景。

台大創創中心執行長林文欽指出，台大創創自2013年起持續深耕創新創業教育，已成為培育新創的重要基地，多年來見證無數團隊從興趣摸索到成熟成長的關鍵歷程。他並勉勵新創團隊，創業在走向「0到1」之前，有一段艱辛、但也更令人興奮的「負1到0」探索與成長階段，需要堅持。

中華開發創新加速基金總經理郭大經表示，中華開發資本長期支持台灣新創，過去30年，經濟日報也見證中華開發資本投資許多成功的公司，如台積電、華碩，及台股多家知名的「千金股」，希望透過創業之星選秀大賽，發掘出下世代的千金股。

t.Hub內科創新育成基地執行長蘇拾忠指出，近年AI及半導體產業，幾乎橫掃市場上所有資金，導致新創環境優化明顯放緩，期許t.Hub能成為未來十年新創發展的保母基地，並在新創輔導強化力道。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億指出，鴻海近年持續參與創業競賽活動，以「學習者」角度出發，了解創新精神及參賽者從遇到問題、解決問題，再到推廣及營利策略。鴻海期許能帶領更多新創與台灣企業前進國際，開拓更多商機。

台大 團隊

延伸閱讀

青年署建平台串聯青創團隊 首場活動聚焦AI長照

打造亞洲那斯達克 證交所6月再赴美招商深化台美資本鏈結

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

勞發署辦理微型創業楷模選拔活動 助微型創業者綻放新價值

相關新聞

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭

中國人工智慧（ＡＩ）新創公司上周推出表現堪比美國頂尖ＡＩ服務的大型語言模型，發展之快超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中ＡＩ競爭態勢的激烈討論。

晶片需求增 韓擬建第二生產聚落

南韓總統府政策室長金容範昨日表示，隨著晶片需求激增，南韓企業正在面臨加速興建工廠與設施的壓力，而政府與企業正討論在湖南與忠清地區推動第二半導體聚落，一旦拍板將向民眾說明。

半導體全球供應鏈 三大優勢非台不可

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲爭相投入資源扶植本土製造能力。外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，全球封測龍頭日月光投控營運長吳田玉指出，沒有任何一項半導體技術是只有台灣能做的，但台灣有完整的產業生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係等三大優勢；尤其「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。