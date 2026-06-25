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台塑四寶下半年營運 迎「供應回穩」與「轉型升級」兩大利多

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑四寶下半年營運可望迎來「供應回穩」與「轉型升級」兩大利多。 聯合報系資料照
台塑四寶下半年營運可望迎來「供應回穩」與「轉型升級」兩大利多。 聯合報系資料照

台塑四寶下半年營運可望迎來「供應回穩」與「轉型升級」兩大利多。隨中東供給風險逐漸緩解，缺料疑慮消除、中長期成本壓力緩解；台塑集團推動高值化策略步入收割階段，除南亞（1303）電子材料事業成果逐漸顯現外，台塑（1301）、台化（1326）大舉投入電子化學品及半導體相關應用市場，轉型效益備受市場期待，成為支撐集團未來成長的重要動能。

塑化業受惠需求進入傳統旺季，加上近期地緣政治風險緩解，荷莫茲海峽航運不確定性下降，市場對原料供應緊縮的擔憂逐步降溫，市場預期中長期成本壓力趨緩；此外，戰事摧毀中東部分石化廠，業內認為石化產能短期內難恢復，有助紓解供過於求壓力，交易回歸供需基本面與終端需求表現。

台塑四寶轉型調整產品結構，提高差別化產品組合進度，成為市場關注的新焦點；除南亞切入電子材料與高值化半導體供應鏈有成，今年相關營收占比超越五成，持續調整產能，全力拚營收占比邁向六成；台化、台塑長期也致力高值化產品的方向挺進，相關布局也步入收割階段。

台化今年首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並表示旗下透過塑膠複合材料在半導體及AI產業鏈的應用。根據台化的產能規劃推估，有望創造100億元以上年產值，占公司營收比重約4%，未來會因應市場需求持續調整「高值化」產品比重。

台塑將朝著半導體、綠能環保及醫療保健三大利基產品推動轉型，推估合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。台塑並表示，持續拓展高獲利產品、提升差別化銷售比重，進一步拉高銷售毛利率。

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