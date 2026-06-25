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創業之星選秀 六強出列／「學生組優勝團隊」SeedSense AI 篩檢種子更聰明
由國立中興大學電機、農藝與企管系組成的跨領域團隊SeedSense AI，開發非破壞性種子品質篩選平台，結合近紅外高光譜影像技術與AI演算法，能穿透種皮預測發芽率，希望解決全球種子外銷因烘乾熱損傷導致的「隱性失活」痛點，獲選第十屆創業之星選秀大賽學生組優勝。
團隊代表、國立中興大學電機工程學系博士候選人林峻安表示，獲得這個獎項對團隊是莫大肯定。他透露，雖然團隊成立不久，但核心技術是源自成員長年學術累積，這次獲獎讓團隊更確定將研究推向商業化是有價值的。
林峻安指出，在準備比賽的過程中，團隊重新思索如何將學術研究轉化為具體的獲利模式，這對團隊未來邁向商務落地是相當關鍵的第一步。
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