創業之星選秀 六強出列／「學生組優勝團隊」牙慧科技 開發雙軌智慧平台

由中原大學團隊組成的牙慧科技開發牙科雙軌智慧輔助平台，將人工智慧影像分析與幾何推論技術落地臨床，精準辨識早期牙周與微小根尖病灶並規劃最佳植牙路徑，提升診斷效率，奪得第十屆創業之星選秀大賽學生組優勝。

牙慧科技共同創辦人田舜元表示，該主題最初是由中原大學教授陳世綸帶領的團隊專題，在與醫師交流後，深刻感受傳統影像判讀耗時、缺乏量化監測工具等痛點，因而決定運用專業解決真實社會問題。團隊歷經許多創業挫折，這次獲獎不僅是莫大鼓舞，更是持續前進的信心與動力。

田舜元指出，相較歐美競爭對手Overjet或Pearl，牙慧科技具在地化優勢，由於團隊與林口長庚醫院展開深度產學合作，所有訓練dataset皆源自台灣臨床資料。