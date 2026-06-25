創業之星選秀 六強出列／「學生組第一」喬良文化 解智齒痛點

由台中教育大學學生團隊組成的喬良文化，昨（24）日在第十屆創業之星選秀大賽學生組決選中脫穎而出，以「喬良智齒牽引系統Kyola Distraction System」榮獲冠軍，這項針對高風險下顎第三大臼齒鄰近下齒槽神經臨床痛點的溫和智齒移除方案，獲得評審團高度肯定。

團隊代表、喬良文化執行長陳良誠表示，這次參賽是因中國醫藥大學教授袁明豪推薦，得知台大創創中心是優秀的育成單位，特別帶領台中教育大學團隊前來與新創前輩學習，非常感謝經濟日報與台大創創中心提供這個舞台，讓本土創新醫材有機會被看見。

喬良文化首創「Kyola Distraction Technique」智齒牽引技術，旨在運用矯正牽引的方法，將阻生智齒溫和地帶離神經並促進骨頭癒合，核心產品Kyola Distraction Retractor（衛部醫器製壹第010377號）已在多家醫學中心試用。

這項創新醫療技術能顯著優化高風險下顎第三大臼齒治療流程，降低神經損傷風險，並改善術後疼痛與齒槽窩癒合品質，更結合醫療品質策進會推動醫病共享決策（SDM）政策方向，達成神經保護與減痛效果。

目前這項智齒牽引系統已在彰基累積近300例成功臨床案例，包含血友病患者、接受化療中的癌症病友等高風險族群，皆順利完成療程，甚至有教師患者因擔心傳統手術風險，專程自台北南下彰化接受治療，順利放下多年擔憂。

喬良文化目前已在美國與台灣取得六件以上專利，另有四件申請中，並榮獲紅點設計大獎、iF設計獎與金點概念年度最佳設計等肯定。