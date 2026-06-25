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創業之星選秀 六強出列／「公司組優勝團隊」睿田能源 彩繪光電轉動綠能
睿田能源股份有限公司以「可循環彩繪光電應用圖層」為核心，整合建築整合型太陽光電、光學調色、高耐候特性、圖層膜料，使太陽能板由屋頂設備轉化為建築立面材料，拿下第十屆創業之星選秀大賽公司組優勝。
睿田能源導入循環經濟概念，產品可應用於外牆、欄杆、帷幕牆、公共建築與商業場域，將建築立面轉化為兼具隔熱、展示、節能、創能與美學的能源資產。
睿田能源近期已獲得國發會天使投資，也與美國堪薩斯州政府簽署合作備忘錄，後續並規劃續訂概念驗證與推動相關應用。
睿田能源強調，產品核心不在單純販售彩繪光電板，也包括專利圖層、扣件工法與結構設計，讓模組兼具透光、遮光控制、發電與客製化外觀功能。
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