創業之星選秀 六強出列／「公司組優勝團隊」睿田能源 彩繪光電轉動綠能

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

2026-06-25 00:06