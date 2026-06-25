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創業之星選秀 六強出列／「公司組優勝團隊」山青 實現創能、節能雙重效益

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

山青股份有限公司獨家研發的「GOOPV光效建材」，獲第十屆創業之星選秀大賽公司組優勝。

山青針對全球淨零趨勢，以及法規要求新建案須建置太陽能發電設備的現狀，鎖定高樓建築的立面與外牆玻璃，以可發電的核心產品GOOPV玻璃作為減碳與發電的替代方案。融合太陽能材料的玻璃封裝技術具透光與發電功能，結合建築外觀設計、能源轉換與儲能設備並整合發電運用，實現創能與節能的雙重效益。

山青的團隊過去曾為特斯拉設計天窗用的隔熱玻璃，其GOOPV光效建材結合第三代太陽能與半導體的高阻水封裝技術，能在建案上打造抗17級風、具備自然採光與隔熱率達90%、發電率高的發電玻璃帷幕，已開始與位於台南的AI算力中心合作。

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