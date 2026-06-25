聽新聞
0:00 / 0:00
創業之星選秀 六強出列／「公司組優勝團隊」山青 實現創能、節能雙重效益
山青股份有限公司獨家研發的「GOOPV光效建材」，獲第十屆創業之星選秀大賽公司組優勝。
山青針對全球淨零趨勢，以及法規要求新建案須建置太陽能發電設備的現狀，鎖定高樓建築的立面與外牆玻璃，以可發電的核心產品GOOPV玻璃作為減碳與發電的替代方案。融合太陽能材料的玻璃封裝技術具透光與發電功能，結合建築外觀設計、能源轉換與儲能設備並整合發電運用，實現創能與節能的雙重效益。
山青的團隊過去曾為特斯拉設計天窗用的隔熱玻璃，其GOOPV光效建材結合第三代太陽能與半導體的高阻水封裝技術，能在建案上打造抗17級風、具備自然採光與隔熱率達90%、發電率高的發電玻璃帷幕，已開始與位於台南的AI算力中心合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。