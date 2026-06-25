食品展登場 疫後最大規模

2026台北國際食品展昨（24）日開展，共吸引來自全球33個國家、近1,800家國內外參展廠商、使用4,750個攤位，外貿協會董事長黃志芳表示，本屆規模可說是疫後最盛大的一屆；國內食品大廠如東元安心食品、大成（1210）與福壽（1219）等皆擴大規模參展，搶攻兆元食品商機。

黃志芳指出，今年共有21個國家設館，其中規模前五大的國家館依序為美國館、日本館、拉丁美洲館、加拿大館及韓國館。至於地主國台灣館仍是全場規模最大的展館，集結全台17個縣市、近100家優秀食品業者共同展出，展現台灣食品產業實力。

參展廠商中，大成董事長韓家宇昨日參加食品展表示，公司食品營收近年皆維持雙位數成長，未來將持續擴大規模。

展望後市，韓家宇指出，食品業將迎傳統旺季，加上非洲豬瘟豬隻去化使供需恢復穩定，下半年營運將優於上半年。