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創業之星選秀 六強出列／「公司組冠軍」電電數位 電動車救星

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
第十屆創業之星選秀大賽昨天舉行決選暨頒獎典禮，經濟日報社長劉永平（右）頒發公司組冠軍獎金給電電數位股份有限公司。 記者林伯東／攝影
第十屆創業之星選秀大賽昨天舉行決選暨頒獎典禮，經濟日報社長劉永平（右）頒發公司組冠軍獎金給電電數位股份有限公司。 記者林伯東／攝影

經濟日報第十屆創業之星選秀大賽昨（24）日舉行決選，公司組由電電數位股份有限公司拿下冠軍，該公司旗下「AmpGO」為台灣最大電動車充電地圖與首個充電漫遊平台。

電電數位致力於打造台灣電動車充電生態系，透過數據、平台與軟體技術，串聯車主、充電營運商、車廠與合作夥伴，推動智慧移動服務業務。

電電數位指出，台灣充電站分布明顯不均，台北市部分地區短短一段路就有多個不同品牌充電站，但離開都會區後，站點稀疏，讓車主有「充電焦慮」。台灣有超過數十家充電營運業者投入建置，但產業真正面臨的問題並非蓋站，而是如何讓車主看見站點、使用站點並提高回本效率。

目前AmpGO為台灣最大的充電漫遊平台，有超過12萬名電動車車主，市占率達87%，串接20家充電營運商與800個充電站點。透過跨品牌、跨場域的充電服務，讓車主不必下載多個App即可完成找電與充電，過去一年也協助合作夥伴提升約30%轉換使用率，部分站點業務成長更超過兩倍，目前也是Google Maps電動車充電資訊的重要合作夥伴。

今年5月AmpGO整體平台交易營收破千萬元，至今年5月平台整體營收達去年三倍，包含充電漫遊交易與授權費，其中授權費占近45%，用戶年增率翻倍成長。

AmpGO提供API授權串接及數據分析服務，有來自車廠、銀行等合作需求，今年5月已與全支付合作，今年第1季也啟動與遠傳的充電漫遊聯盟，並持續與車廠、銀行、電信業者洽談合作。

電電數位指出，AmpGO定位不僅是「充電地圖App」，未來目標是建立台灣充電基礎設施與交通能源數據平台，推動「充電X支付X生活」場景，打造電動車生活圈入口平台。

電動車 充電站 冠軍

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