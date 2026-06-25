西華富邦交易 坪價衝222萬 買方現金付款

台灣房屋集團統計實價登錄最新資料，台北市大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，每坪成交價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年每坪單價次高；高資產客全現金買房是否為股市獲利轉房市，須持續關注。

除了16樓戶外，同樣在今年4月「西華富邦」13樓戶也有大咖買方以2億2,850萬元購入，每坪成交價約204.5萬元、一樣創同樓層新高；值得注意的是，13樓與16樓兩位新屋主皆無貸款、全現金入手，「西華富邦」穩坐每坪成交價200萬元俱樂部。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且特定社區具備市場獨特性，或釋出稀少，因此保值性仍不容小覷，尤其是具備寬廣棟距及開闊景觀的戶別，在美景加持下，價格支撐力道更厚實。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這波台股大漲，股市獲利轉進住宅市場、多集中在豪宅產品，與過去相當不同，且這些高資產的大戶多自用或買給子女，資金鮮少進入一般住宅市場。

資料顯示，北市大直豪宅「西華富邦」，今年4月13樓、16樓各有大咖買方以無貸款、全現金入手；其中16樓戶177.51坪以總價3.3億元賣出，每坪成交均價約222.2萬元，不僅是同樓層每坪最高單價，且價格僅次於今年1月交易的「One Park Taipei元利信義聯勤」的每坪285.7萬元；前屋主持有十年增值6,165萬元。

今年4月該社區13樓戶也以2億2,850萬元售出，每坪成交均價約204.5萬元創同樓層新高；前屋主帳上獲利5,387萬元；今年每坪單價站上200萬成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，16樓的頂樓戶雖為關係人特殊交易，但坪價達208.4萬元，也刷新同棟的每坪單價天花板。