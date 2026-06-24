市場熱錢由股轉房？高資產族看好台中13期提前布局

當股市站上高原區，市場資金胃納量突破兆元大關之際，台中預售屋市場近期發現，開始有高資產族選擇在高點部分獲利了結，將股市紅利轉向相對保值抗跌的不動產，除大舉帶動資金回流蛋黃區，也讓被視為未來十年重點開發區的台中13期重劃區，再度躍升為市場焦點。

觀察近期資金由股轉房的關鍵，不同於追逐波段的短線投資，高資產族更重視「居高思危」分散風險，將股市浮動獲利轉化成看得見、進可攻退可守的精華區房產，亦是能夠跨越景氣循環、長期持有的實體資產。

據「沅宬玉見築」專案總經理林喆榕指出，近期房市處於交易量縮、價格盤整的轉捩點，相較於仍然抱持觀望的一般購屋族，高端置產族早已看準標的並準確出手，尤其在具備發展潛力的新興重劃區，表現最為明顯。

「沅宬玉見築」公開兩個月以來，已購客群以置產族與自住客為主，購屋動機大都聚焦於區位價值與未來發展性。

林喆榕表示，台中13期不僅是市區少數僅存的低密度重劃區，其中商業與生活機能最完善的「昌明段」，更是一線建商必爭之地，國泰、惠宇、順天（5525）、鉅虹等品牌積極布局，看好的正是昌明段鄰近八期好市多與南屯完熟機能，又具備鄰近捷運豐樂公園站與雙鐵共構大慶站的地利優勢。

除了交通與商圈的便捷性，建設題材也成為房價強力支撐。除近期完成教學實驗大樓新建工程的中山醫學大學大慶院區，預計2028年完工的中興大學智慧醫療園區也將採取BOT招商模式經營，不僅帶來AI（人工智慧）醫療資源與菁英移民潮，人口紅利帶來的剛性居住需求，也成為高端客層搶在13期房價主升段前、優先布局的避險首選。

「真正好的資產，絕對不是天天漲停的數字遊戲。」林喆榕說，由擁有逾20年建築專業的建築人領軍，沅宬建設鎖定13期昌明段、河景第一排的雙軸交會角地，推出年度新案「沅宬玉見築」，正是看準區域被低估的未來價值，以及高端買方最為關注的條件：同時具備立地條件、品牌團隊強度與產品規劃優勢的產品。

沅宬建設總經理曾繼慶指出，此次公司攜手亞洲十大豪宅推手——HCCH三大聯合建築師事務所建築師王裕華、王國聰、碧硯涵設計總監陳顥、大匠工程顧問許庭偉結構技師，善用無法複製的水岸百米棟距，在25米精誠南路與10米計畫道路雙軸交會點，創造270度超廣角的現代飛簷地標。

「沅宬玉見築」規劃25至30坪、2房2衛大器尺度，不僅嚴選國際一線品牌建材配備，提升居住舒適度，更將總價控制在豪宅限貸門檻之內，讓高端客層在財務調度上擁有更高的靈活度，也達成資金彈性運用的槓桿效益，是獲得其青睞的主要關鍵因素之一。

沅宬建設雖屬中部新銳建商品牌，但經營團隊皆具深厚建築與土地開發背景，總經理曾繼慶擁有超過20年業界資歷。他認為，南台中未來發展潛力相當可觀，除已布局13期外，也看好烏日九德重劃區的後續發展。

「沅宬玉見築」新案明顯感受到高資產族將部分資金轉進精華地段不動產。記者宋健生／攝影