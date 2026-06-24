ESG 最前線／三大AI工具 助攻環安衛管理

近一年來，生成式AI快速進入企業營運現場，從行政文書、研發創新到客戶服務，都已出現明顯成效。然而，在環境、安全與衛生（ESH）領域，許多人仍認為AI只能協助撰寫文件，與第一線管理工作距離遙遠。事實上，隨著大型語言模型與知識管理工具的成熟，AI已逐漸成為環安衛人員的重要工作夥伴，協助提升法規遵循效率、知識管理品質與問題分析能力。

一家電子零組件製造廠在規劃高處作業設備保養時，環安衛人員利用ChatGPT協助進行危害辨識，輸入作業內容、設備條件與作業環境後，系統能快速列出可能風險，例如墜落、物體飛落、感電及天候因素影響，並提出相對應的控制措施建議。

雖然最終仍須由專業人員審核，但原本需要半天才能完成的初稿，縮短至數十分鐘即可完成，大幅提升工作效率，也讓人員能將更多時間投入現場查核與改善工作。

另一項受到企業歡迎的工具是Google推出的NotebookLM。某家化工廠將毒性及關注化學物質管理法規、職業安全衛生法相關規範、內部作業程序書及歷年稽核報告匯入NotebookLM，建立專屬知識庫。

當主管詢問某項化學品是否需要申報、應保存哪些紀錄或過去曾發生哪些缺失時，只需提出問題，系統即可根據上傳資料整理答案並標示引用來源。過去需要翻閱數十頁文件才能確認的資訊，如今幾分鐘即可完成查詢，不僅提升決策速度，也降低因資訊查找不完整而造成的管理風險。

而在資訊蒐集與趨勢掌握方面，Perplexity則展現了不同價值。以近年企業高度關注的永續發展與ESG議題為例，環安衛主管經常需要追蹤國內外法規更新、重大工安事故案例及產業最佳實務。

一家製造業企業利用Perplexity定期搜尋全球化學品管理趨勢與國際企業的減碳措施，系統不僅能快速整合多個來源的資訊，還能直接提供引用來源與相關報告連結，協助企業更快速掌握外部環境變化，提前規劃因應策略。

從這三個案例可以發現，ChatGPT擅長協助內容生成與問題分析，NotebookLM強化企業內部知識管理與文件查詢能力，而Perplexity則能快速整合外部資訊與產業趨勢。若將三者搭配運用，便能形成完整的AI工作流程。

例如當企業面臨新的化學品管理要求時，可先利用Perplexity蒐集最新法規與國際實務，再透過NotebookLM比對公司既有制度與管理文件，最後運用ChatGPT協助產出教育訓練教材、風險評估內容及改善計畫，讓原本分散且耗時的工作流程變得更有效率。

值得注意的是，AI並非取代環安衛專業人員，而是放大專業能力的工具。環安衛工作的核心仍在於現場觀察、專業判斷與風險管理經驗，但AI能協助處理大量資訊整理、知識搜尋及文件撰寫等工作，讓人員從繁瑣行政事務中解放，將更多心力投入預防管理與持續改善。