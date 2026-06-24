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連鎖效應／賦能培力 打造智能商圈

經濟日報／ 李培芬 （社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

透過AI建構商店「全應用解決方案」，以AI應用覆蓋商圈，有別於過去智慧商圈，不僅數位化更要全面AI化，最重要的基礎建設就是要投入提升商圈店家的AI工具應用能力開始，才能打開未來商業之門。

城市承載現代生活，而城市生活也提供的商業服務業發展的築夢市場，創造更多創業與就業的機會。

以AI建構未來城市，只須行動起來！

AI將助力拉近人與人、企業與企業、企業與顧客的距離，形成更便利的生活服務與商業網絡，虛擬的AI機器人應用將深入各店建構的網絡，提供便捷快速的交易促進，並滿足消費需求。

預計2030年全球AI及大數據經濟產值將高達15.7兆美元，台灣商業將因AI應用能力的新動力，從而改寫整體商業版圖。

AI影響力，不僅在前台，更將覆蓋後台供應鏈。AI驅動商業價值體系，運用AI提升消費生活與經營體質，已是時代的風向所在，前後台都在改變的臨界點上。

以商圈為例，一家店並非僅經營一家店，透過經營顧客，其實本質就是經營商圈。將AI用於滲透商圈，必先建立顧客資料庫，掌握商圈顧客輪廓，透過更了解顧客，有效發掘需求，促進高頻消費，驅動流量的同時，也進一步經營增量與存量。

打造AI商圈，從賦能培力入手，以提升團隊素質。透過AI生成式應用，建搆經營商圈的實用工具，例如：線上預訂（預購）、現場候位、線上點餐（訂購）到店取貨、顧客行銷、會員管理，打破各家訂閱制服務，形成品牌或企業專有的AI商圈中台服務，掌握商圈營運三個引擎：

一、組建企業專屬的AI服務中台

即將商圈顧客關係管理整合在Google平台上，使各商家不用重複浪費資源建立顧客關係管理（CRM）系統，透過資源共享平台，實現集客、引流和消費循環的效益，真正做到量化的一對一行銷。

二、實現綠色消費緊跟ESG趨勢

環境永續、社會公益與企業生存發展可以緊密連結，不再是賺錢之後再做公益，而是引領團隊透過自身採購和顧客雙足跡管理，帶動利害關係人實現ESG綠色經營。針對包材重複使用、垃圾減量、循環經濟、節能減碳等提供企業的行動倡議，搭配會員累點機制，帶動消費者參與，做到ESG綠色消費的行動支持網絡。

三、發展以顧客為中心的商圈自媒體

新媒體是新經濟的重要驅動力，其中的關鍵是「傳播影片化」，結合AI仿真人技術，塑造商圈商家主播群，將商店動態用每日影片的方式呈現，經營主流消費社群，發揮行銷影響力，驅動流量與聲量。

AI啟動改變，行動的號角已然吹響，你聽見了嗎？

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