友善環境 創造卓越／審慎判斷 揭露重大資訊

不同於永續報告書所採用的重大性，ISSB準則係採用與財務報表一致的「重大資訊」定義，即「若資訊之遺漏、誤述或模糊，可被合理預期將影響一般用途財務報告之主要使用者以該等報告為基礎所作之決策，則該等資訊係屬重大」。IFRS基金會於「永續相關風險與機會及重大資訊之揭露」教育文件中表示，重大性是用以評估某一特定個體是否需要揭露ISSB準則所規定之資訊。

換言之，「重大資訊」的定義是用以作為一篩選工具，以評估個體是否需要提供永續相關風險或機會的資訊，並非用來表達特定永續相關風險或機會的重要程度。

重大資訊是為符合主要使用者的資訊需求，主要使用者包含現有及潛在投資者、貸款人及其他債權人，由於許多主要使用者無法要求企業直接對其提供資訊，因而依賴一般用途財務報告中的資訊。

因此，重大資訊教育文件表示企業在辨認重大永續風險與機會時須採取外部觀點，亦即外部人士可能合理預期的情況。儘管重大資訊是由企業進行評估，其判斷基礎仍須依主要使用者的觀點與資訊需求，且不可僅因使用者未主動要求某項資訊，就假設該資訊不具重大性。

重大性教育文件提供一套辨認重大資訊四步驟流程作為範例作法，但企業在編製永續相關財務揭露時所做的重大性判斷，將與其於編製財務報表時有所不同。

主要差異在於永續相關財務揭露具有特定目的，旨在提供關於企業永續相關風險與機會之重大資訊，需要考量比財務報表更長期的時間影響及其整個價值鏈中互動等影響。

因此，即便適用一致的「重大資訊」定義，某項資訊在永續相關財務揭露中可能具重大性，但在財務報表中可能不具重大性，反之亦然。

重大性判斷在永續揭露中的關鍵角色，根據重大性流程之四個步驟：

步驟一「辨認」：資料蒐集階段，企業須辨認可能具重大性的永續相關風險與機會，並據此蒐集相關財務資訊，涵蓋量化與質性資訊，並產出一組潛在重大資訊。

步驟二「評估」：運用重大性判斷，評估前一階段所蒐集之資訊是否重大，經篩選後產出一組初步之重大資訊。

步驟三「組織」：將初步重大資訊整理為清晰且簡潔的揭露內容，以便有效傳達予主要使用者，產出永續相關財務揭露草稿。

步驟四「檢視」：要求企業進一步檢視個別資訊及其與其他資訊結合後，在整體揭露中是否具重大性。即使某項資訊單獨判定不具重大性，與其他資訊結合後仍可能具重大性，企業甚至須回到步驟二重新評估。此檢視結果即產出最終之永續相關財務揭露。

ISSB準則所界定之重大性主要適用於重大性流程的步驟二「評估」。重大性作為篩選標準，用以判斷企業所蒐集之資訊是否須揭露。企業可依據一項或多項量化或質性因素認定資訊具重大性。

然而，重大性判斷須結合企業特性與情境，故ISSB準則並未設定統一量化門檻。此外，量化及質性因素同等重要，企業應綜合考量兩者，而非僅依賴純數值指引或對所有判斷適用單一量化門檻。