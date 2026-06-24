智慧經營／富邦期貨董事長陳瑞珏 跨業整合 推一站式服務

富邦期貨董事長陳瑞珏1994年入行期貨業，親歷台灣期貨市場自1998年開業迄今，市場發展成熟且規模日益壯大，也趨於成熟後的競爭激烈；2024年7月，他接任富邦期貨擔任董事長一職，著手擘劃中長期發展藍圖為業務及數位轉型，並透過各式營運優化與創新，結合集團資源，提升差異化優勢，降低獲利集中度，確保能在穩健中力求成長。

雙主軸拚市占、獲利

個人職涯完整見證了期貨業的興起與繁盛，陳瑞珏感性地說，「期貨養我一輩子，也養我一家子，雖然我會退休，但期貨業者還是要時時思考未來如何經營下去，不要安於現狀。」

富邦期貨目前穩居市場前五大期貨商，目前聚焦縮短與同業差距，兩大因應主軸為建立自營團隊、擴大本身業務團隊，以提升市占率與獲利能力。

過往富邦期貨主要業務獲利來自經紀業務，但觀察其他大型期貨商則是採經紀與自營業務並重，各家自營業務獲利比重占一至四成不等，形成企業獲利的第二隻腳。因此，富邦期貨積極建構自營團隊並設定自營獲利目標。

陳瑞珏表示，國內前幾大期貨商靠自身團隊的業務比重可超過一半；富邦期貨過往本身業務占比約三分之一，三分之二則為集團證券通路，除積極提升期貨本身業務戰力，擴大業務團隊之外，隨著投資人逐漸轉往數位下單的趨勢，投入數位創新也非常重要。

在提升自身業務比重中，增加高頻交易與程式交易客戶為富邦期貨的重點之一。陳瑞珏指出，兩種屬性不同，高頻交易結合特殊策略透過大量交易及策略獲利；而程式交易則是著眼取代人工效率。國際期貨高頻交易客戶擁有國際經驗及優勢，富邦期貨為此投入很多準備工作，今年第2季應可看到努力成果。

這種服務同樣需要期現貨相互結合，包括機房相應設備等，都需要證券與期貨共同做好準備工作。富邦期貨也儘量降低門檻服務，縮小高端客戶與一般客戶的服務差距，達到普惠金融，例如富邦證券新推出的AI Pro App就是具體落實，經紀商服務等同配給客戶超級助理、超級電腦運算。

中長期藍圖方面，陳瑞珏指出，富邦期貨業務轉型以「均衡發展」為核心，優化自然人與法人客群的服務結構，並同步布局國內與國際期貨市場，避免過度依賴單一市場或商品。透過精準分眾策略，提升各類客群的黏著度與交易活躍度。

力求建立共榮關係

同時，積極探索新業務機會，除交易所開放的國內外期權新商品外，將在槓桿交易、自營業務及創新型法人需求等項目多方嘗試，力求與客戶建立互利共榮長期合作關係。

在業務策略上，將充分結合集團資源，與富邦金控旗下事業單位及富邦證券協同合作，打造跨業別整合行銷方案，提供客戶一站式完整服務，滿足其對各類金融商品的需求，並進一步發揮金控品牌影響力與商品完整性的優勢。

陳瑞珏強調，數位轉型以「服務創新」為首要目標，全面升級線上平台，導入AI應用，打造智慧化交易環境，提供個人化顧問服務，並推出智能客服系統，提升服務效率與客戶滿意度。

同時，富邦期貨也積極強化數位行銷布局，透過組織調整與引進優秀人才，加大數位經營與媒體資源的投入，運用數位工具協助營業員更精準掌握客戶需求，提供更適配的商品與服務。

陳瑞珏也提醒，期貨具有高速與高槓桿特色，如同一輛在賽道中的跑車，須隨時有風險意識，突然有變數出現要如何因應等，都是經營期貨業應念茲在茲的問題。