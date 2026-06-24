《草間漫漫》完工亮相 磐鈺×張景堯談建築與環境的共生關係

磐鈺營建機構24日舉辦「草間漫漫完工建築美學分享會」，以建築人對談方式，邀請建築師張景堯，分享從建築外觀、公設到藝術藏品，完整感受這棟自2022年10月開工，歷經逾3年半心血凝聚的住宅作品。

磐鈺生活美學文化藝術基金會並訂7月11日舉辦開幕茶會，展出《適。度｜安靜的豐盛Quiet Abundance》張景堯建築個展，展期自7月11日至9月1日，詳情請線上報名預約觀展。

磐鈺「草間漫漫」座落於台中市北區，歷經5塊土地整合，方才成就約362.69坪的完整基地，規劃地上13層、地下3層，共41戶純住宅社區，由磐鈺營建機構與建築師張景堯攜手設計打造。

磐鈺長期深耕台中舊城區，致力於危老建築的土地重建與活化，從地主溝通、到施工整合，背後所投注的時間與心力，往往是一般開發案難以比擬的。「草間漫漫」正是磐鈺「在城市中創造自然，在每一塊土地構築更好的環境」理念的具體實踐。

張景堯以「回應街區環境特質」為設計核心，捨棄一般住宅慣用的水平重複立面，轉而以高層陽台與屋脊的不對稱設計，為建築帶來獨特的立體輪廓。

10樓以上採漸退量體設計，12、13層與頂層觀景台更刻意轉向45度，朝向緊鄰基地、開園逾26年、占地4.5公頃的台中植物園，如張景堯所言：「建築物不只是個安靜的雕塑，應該與環境有所互動。」

此案立面材質以淺灰丁掛磚、白色塗料、金屬格柵與馬賽克磁磚異材拼接，錯層宜居陽台種植九芎作為主樹，隨四季更迭呈現不同樣貌；基地臨路退縮，創造約6米寬的人行空間，以人為本的空間思維，在密集的北區街廓中留出一份從容。

「草間漫漫」將藝術與文化的體驗融入日常生活。社區戶外公共藝術由張景堯建築師創作：入口的《愛屋及烏》引入城市與植物園的自然氣息，讓人與鳥都能在此棲息共處。幾個小家相鄰，卻各自朝向不同風景，凝聚成一座彼此照看的聚落。

另一件作品《精彩41》由陶藝家陳元杉手工燒製，41顆釉色深淺、燒痕裂紋無一相同的陶球裝置，如同41戶各自獨特的生命軌跡，在時間的淬鍊下，留下不可複製的回憶，也映照人生最真實動人的樣貌。

大廳規劃藝廊交誼空間與書櫃走廊，匯集多件選品，涵蓋前衛纖維藝術家劉棟的馬賽克拼貼藝術、木雕藝術家陳以倢、韓國環保藝術家尹吉賢，以及收藏插畫家鄒駿昇、草間彌生、奈良美智、KAWS、WOHA Being等國際名家作品，共同構成一個讓住戶在日常中與藝術相遇的生活場景。

磐鈺營建機構總經理張立杰指出，磐鈺生活美學文化藝術基金會自2020年成立以來，持續與國內外藝術家合作，並將精選藏品賦予各個社區，讓藝術真正成為建築語言的一部分。除此之外磐鈺團隊親自設計打造家具無論是沙發、信箱區皆緊扣草間漫漫整體的藝術風格。

「草間漫漫」社區公設以實用與細節見長：防疫智慧電梯、智慧送餐機器人、汽機車分流動線、各戶獨立地下置物櫃、可望向植物園的頂樓懸臂觀景台、開心農場與健身房，以及全棟大面玻璃引入四季光影的空間設計。每一項配置，皆圍繞著「以照護住戶日常生活」的初心展開。 在缺工成為常態的時代，社區管理與物業服務面臨新的挑戰。張立杰強調，磐鈺更在意的是社區營運的可持續性，透過導入智能科技，提升社區營運效率並降低人力負擔，才能真正實踐長遠的美好生活。

景觀步道以後山秘境為概念，無患子、紅柴、象牙木形成自然樹蔭；多功能廚藝空間的墨綠色調，從大廳的淺綠一路過渡，如同從城市走入樹蔭的心境轉換。近期更有住戶分享，家中陽台已有鳥兒築巢，這或許是對草間漫漫生態環境最真誠的認可。

磐鈺營建機構深耕台中舊城區，致力於以建築為媒介，將自然、藝術與人文生活融入城市紋理。旗下品牌涵蓋建築、室內設計、旅宿、餐飲、選物等多元業態，並於2020年成立磐鈺生活美學文化藝術基金會，以藝術賦予空間溫度，推動城市美學的長期積累。

《草間漫漫》完工亮相，磐鈺總經理張立杰（右）與建築師張景堯談建築與環境的共生關係。記者宋健生／攝影

建築師說：「建築物不只是個安靜的雕塑，應該與環境有所互動。」圖／業者提供

草間漫漫社區公設以實用與細節見長，配備有防疫智慧電梯、智慧送餐機器人等。圖／業者提供