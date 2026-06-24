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百貨宅房價洗牌？ 三井台中港OUTLET PARK周邊逆勢飆漲居冠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
百貨宅房價洗牌？三井台中港OUTLET PARK周邊逆勢飆漲居冠。聯合報系資料照
百貨宅房價洗牌？三井台中港OUTLET PARK周邊逆勢飆漲居冠。聯合報系資料照

台中市憑藉著在地驚人消費能力，成為百貨業者兵家必爭之地，今年更有不少商場進駐，創造不少議題。住商機構企研室觀察實價登錄資料，台中市知名的十二大商場周邊，房價走勢卻是幾家歡樂幾家愁，其中不僅有重跌一成以上，也有房價漲幅達三成。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商場能為周邊機能帶來顯著提升，但近年面臨房市冷淡，如台中市此類「商場宅」亦免不了漲勢出現疲弱。

盤點台中市包含4月新開幕的漢神洲際購物廣場、今年預計開幕的豐原Mini G Mall，以及1月由遠雄集團接手的iFG遠雄廣場台中店共12家商場周邊房價，並與2022年進行比較，其中受限於大環境影響，大抵呈現跌幅或微漲，不過卻有一家購物中心大幅飆漲。

實價揭錄，位處梧棲區的三井OUTLET PARK台中港，今年平均成交單價來到30.6萬元，對比2022年的22.9萬元，5年房價飆漲33.6%，為台中市各大商場房價漲勢最高者。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷表示，梧棲區過去房市較缺乏前景性，房價基期較低，但近年來有台中港特區開發案，又有三井OUTLET帶動區域機能，未來還有台中捷運藍線議題，以及風電產業帶來的就業人口紅利，因此能在房市低迷之際，成為台中海線房市的亮點。

觀察統計數據，台中以往的黃金百貨商圈西屯區、西區，房價表現還是相對抗跌，如誠品生活480、勤美誠品綠園道及廣三SOGO百貨房價漲勢仍有約2%至5%。

賴志昶分析，台中市蛋黃商圈地段優勢具不可取代性，不僅機能完整，又有綠園道、台中國家歌劇院等大型休憩綠地，為市民帶來便利性的同時，也創造房價增值空間。

另外，傳統百貨雙雄的台中大遠百、台中新光三越周邊，出現罕見跌幅。賴志昶補充，該區房市屬七期重劃區，為指標性豪宅聚落，面臨全台房市吹起寒流，高總價物件首當其衝，難免出現微幅盤整，但亦憑藉著周邊機能優勢，令房價修正力道僅約1.7%。

賴志昶提醒，百貨與商場進駐能為區域帶來生活機能便利性，但亦可能由於商場人流密集，在創造區域機能的同時，也為周邊帶來塞車等困擾。

且如統計數據顯示，所謂「百貨宅」亦非房價保證，面臨市場大環境不佳，仍有機會陷入盤整等逆境，甚至百貨也可能收攤，因此購屋人應審視評估自身財力，且以自住需求為主要考量，切莫因一時建設議題而衝昏頭，貿然投入讓資產面臨損失。

台中市知名百貨與商場周邊房價統計。資料來源：實價登錄、住商機構
台中市知名百貨與商場周邊房價統計。資料來源：實價登錄、住商機構

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