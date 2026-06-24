產學合作推動精準保健 台大兆泌體研究登國際權威期刊

金禾康健康科技與恆陞生技，委託國立臺灣大學生化科技學系教授李昆達團隊執行的專案研究計畫，近期取得重大突破！該成果已正式發表於國際知名的生物科技權威期刊《Applied Microbiology and Biotechnology》。這項研究為植物與微生物來源的「食用外泌囊泡」，在三高預防與慢性病健康管理上的應用，開啟了全新篇章。

高血糖、高血脂與高血壓等「三高」問題，長期以來是威脅國人健康的主要隱形殺手，更與腦血管疾病、心血管疾病、動脈硬化、慢性腎臟病及關節發炎等慢性病息息相關。由於三高在初期幾乎沒有明顯症狀，許多人往往在不知不覺中，讓身體的血管與器官陷入危機。

李昆達指出：「植物源外泌囊（Extracellular Vehicles, EVs）」研究，是近年全球細胞生物學最受矚目的前沿領域。簡單來說，它就像是細胞之間用來傳遞訊息的小信使。

李昆達說：「透過植物囊泡的天然包覆技術，我們就像是幫這些珍貴的保健活性物質穿上防護衣、做好物流包裝以及收件人地址標籤，讓它們能更穩定、更精準地被送到需要修復的細胞，真正達到『精準保健』的目的。」

李昆達強調，這次研究成功發表，不但是將實驗室的科學發現，轉化為實際健康應用的重要里程碑，也為未來的臨床轉化研究奠定了扎實基礎。

這次研究最引人注目的突破，在於證實了透過補充「上兆穩定型植物來源細胞外奈米囊泡（兆泌體®；pEVs）」的食用外泌體，能對抗人體內的健康殺手——過度產生低密度脂蛋白（LDL-C）所引發的血管內斑塊生成導致血管狹窄與血管硬化。

在人體中，「PCSK9」是一種會影響血脂代謝的蛋白質，但當它過度活躍時，會抑制血管中清除壞膽固醇（LDL-C）的接收器，導致壞膽固醇在血液中濃度拉高，大幅增加血管狹窄、硬化以及腦和心血管疾病的風險。

台大研究團隊在為期18周的動物實驗中，讓誘發高血脂的小鼠，以「西式高脂飲食（類似現代人愛吃的油炸與精緻高熱量食物）」，並在16周期間每天餵食兆泌體®（pEVs）。實驗結果非常亮眼：補充兆泌體的小鼠，在心血管裡產生斑塊的體積明顯變小，血管內發炎程度也較低。

研究團隊強調，高血脂是許多血管慢性病的火苗，既然兆泌體®技術能成功幫助保護血管，未來這項技術平台更有望進一步應用於幫助調節身體代謝平衡，並擴大照顧到腦、心血管和腎臟等全方位的慢性病預防。

隨著未來科學對細胞老化機制的深入研究，甚至還有機會應用在靈魂之窗（眼部）與神經系統的日常保養。

李昆達指出，現代保養觀念已經從傳統的「缺什麼補什麼」，演進到「精準修復」的全新時代。

這次研究所使用的兆泌體®（pEVs）技術，與過去只幫身體補充維他命或營養素的傳統方式不同。它的核心機轉是直接對目標細胞精準傳遞「生物活性訊號」，就像是直接對細胞下達正確的指令，啟動細胞自我防禦與調節的功能，從根本源頭協助身體維持健康運作。

金禾康健康科技秉持「科技創新、健康共享」的核心理念，持續投入研究資金，與國內頂尖的大學團隊建立深度的長期合作。公司致力於將最前沿的兆泌體®（pEVs）技術平台導入健康管理領域，目的是將生技實驗室裡的尖端數據，變成民眾日常生活中看得見、用得著、能實質有感的健康守護方案。

這次頂尖學術成果的正式發表，不僅代表著植物外泌囊泡領域在科學上的重大突破，更是推動「預防醫學全民化」的重要起點。

研究團隊與金禾康期盼透過將「精準修復」、「食用外泌囊泡科技」等新穎的生技知識，轉化為淺顯易懂的保健常識，幫助大眾更清楚三高問題與慢性病的成因與風險。

同時藉此提升大眾在日常生活中，對於三高疾病所帶來的影響及預防慢性病的保健意識，一起打造更健康、更有活力、充滿幸福感的高品質全齡健康新生活。