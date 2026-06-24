機能麵DNA正式解碼 金尚品食品開啟健康麵食新時代

2026台北國際食品展24日於南港展覽館盛大登場。作為台灣機能麵研發與製造的重要品牌，金尚品食品以全新機能麵系列產品及創新展館設計參展，向國內外買家展示台灣健康麵食產業的研發能量與製造實力，展現機能麵市場的全新未來。

本次展覽，金尚品食品延續多年來「麵出生的搖籃」品牌精神，將展館打造為一座象徵機能麵誕生與進化的創新基地。透過大型DNA意象裝置、數位科技視覺以及機能原料展示，呈現從天然原料、營養研發、生產製造到市場應用的完整歷程，讓參觀者看見每一根機能麵背後所蘊含的健康價值與研發能量。

金尚品食品總經理李明軒表示，隨著全球健康飲食風潮興起，消費者對麵食的期待已不再只是飽足感，而是希望能兼具營養、機能與生活品質。因此，品牌持續投入機能麵產品開發，透過膳食纖維、植物性蛋白及多元天然原料的組合，打造符合現代生活需求的新世代麵食。

近年來，健身運動人口持續增加，年輕族群對蛋白質攝取與身體管理的重視程度大幅提升。金尚品食品所開發的機能麵系列，除了保有麵食的美味與便利性，更導入高蛋白、高纖維等健康元素，讓消費者在享受日常餐食的同時，也能兼顧運動後的營養補充與健康管理。

李明軒表示，對於忙碌的上班族與重視體態的健身族群而言，機能麵不僅是一份餐點，更是一種兼顧美味與健康的生活選擇。

另一方面，隨著台灣正式邁入超高齡社會，銀髮族的肌少症與營養補充議題，也日益受到重視。許多長者因飲食習慣或咀嚼能力改變，容易出現蛋白質攝取不足的情況。

李明軒說，金尚品食品希望透過機能麵產品，讓長輩能以熟悉且容易接受的麵食形式，補充身體所需的營養，協助維持肌肉量與日常活動能力，為健康老化提供更多元且便利的飲食選擇。

此次展出的機能麵系列，涵蓋了高蛋白麵、高纖麵、抗性澱粉麵、蕎麥麵及減鹽麵等多項產品，並提供OEM、ODM及共同開發服務，協助品牌客戶快速切入健康食品市場，打造具市場競爭力的產品。

作為台灣少數專注於機能麵研發與代工製造的專業廠商，李明軒強調，金尚品食品多年來持續精進產品的開發與生產技術，建立從產品企劃、配方設計、包裝規劃到量產製造的一站式服務系統，並通過多項國際食品安全認證，以穩定品質與專業服務贏得市場信賴。

面對快速成長的全球健康食品市場，金尚品食品也將持續以創新研發為核心，朝向「台灣第一機能麵代工品牌」目標邁進，攜手更多品牌夥伴共同開創健康麵食產業的新藍海。

金尚品機能麵也獲得外國客戶的青睞。圖／業者提供

蛋白麵將進攻健康飲食市場。圖／業者提供