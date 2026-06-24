台灣生技界第一人 生物產業發展協會秘書長林治華榮膺ICBA主席

台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）24日傳來國際喜訊，該協會秘書長林治華於美國聖地牙哥舉行的BIO大會期間，獲國際生技協會組織（International Council of Biotechnology Associations, ICBA）會員推舉接任主席，成為首位出任該職務的台灣代表，象徵台灣生技產業在全球生技版圖的重要性再獲國際肯定。

生物產業發展協會表示，ICBA為全球最具代表性的生技產業協會聯盟之一，匯聚來自六大洲、超過30個國家及區域的生技產業協會，共同代表全球生技產業於國際政策與產業平台發聲（The Global Voice of Biotechnology）。組織致力於提升社會對生物科技的理解，推動支持創新生技產業發展的公共政策，並促進醫療健康、農業、工業及環境等領域的生技創新與國際合作。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，ICBA是全球生技產業最具影響力的國際協會聯盟之一，林治華獲選主席，不僅是對其長期推動國際合作成果的肯定，更代表台灣生技產業的創新實力與國際貢獻受到全球生技社群高度認可。

林治華是先在2024年獲選ICBA副主席，之後積極參與國際生技政策交流與全球產業合作推動，兩年來協助深化ICBA各會員協會間的合作關係，並持續提升台灣生技產業在國際舞台的能見度。此次獲會員推舉接任主席，展現全球生技社群對其領導能力及台灣產業實力的肯定。

林治華表示，當前全球生技產業正面臨供應鏈重組、地緣政治變化、創新投資環境轉變，以及人工智慧（AI）快速導入藥物研發與醫療應用等重大變革。ICBA作為全球生技產業共同發聲的平台，將持續凝聚各國生技協會力量，推動有利於創新研發、產業成長及全球健康福祉的政策環境。

林治華指出，台灣擁有完整且具競爭力的生技產業聚落，在新藥研發、生物製劑、CDMO、精準醫療、數位健康及再生醫療等領域均具備國際競爭優勢。未來將透過ICBA平台，進一步促進台灣與全球生技產業之間的交流合作，讓世界看見台灣在生技創新與產業發展上的重要貢獻。

台灣生物產業發展協會長期致力於促進國際交流與產業合作，除積極參與ICBA事務外，也與全球最大生技組織BIO共同主辦亞洲指標性展會——亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan），持續推動台灣與國際生技產業接軌。未來協會將進一步扮演連結亞洲與全球生技產業的重要橋梁，協助產業拓展國際市場，深化跨國合作機會，提升台灣生技產業的全球競爭力。