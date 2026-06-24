臺酒續簽團協 勞資攜手共創幸福職場邁向永續

臺灣菸酒公司於24日與該公司工會全國聯合會完成團體協約續簽，由董事長湯期安與工會全國聯合會理事長吳永全代表簽署，並在財政部國庫署、全國產業總工會、多個友好工會團體及公司高階主管的共同見證下，雙方順利完成簽約儀式，持續攜手打造友善、和諧的職場環境。

臺灣菸酒公司表示，本次為第二次簽署團體協約，除配合法規修正完善相關內容外，亦將近年為照顧員工所優化的假勤措施納入相關保障。此外，針對天然災害停止上班期間，因業務需要於正常工時內照常出勤工作者，公司在原已優於法令規定的基礎上，進一步提升補休標準，也提供通勤協助措施。協商過程中勞資雙方歷經多次溝通與協調，秉持互信互諒、理性協商精神，充分考量員工權益及公司營運管理等面向，經審慎研議後順利達成共識，完成續約。

本次續約象徵勞資雙方穩健且成熟的合作關係持續深化，展現兼顧企業營運發展與員工照護的共同理念。臺灣菸酒公司表示，未來將持續與工會保持良好溝通與互動，攜手朝企業永續發展目標邁進，共同打造更友善和諧、共榮共好的職場環境。