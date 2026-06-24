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東元餐飲食品展亮相 摩斯安心農科廠今年啟用

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
東元餐飲集團舉辦開幕記者會，由東元餐飲集團會長黃茂雄(中)親自主持，由對外貿易發展協會董事長黃志芳(左5)、經濟部投資促進司代理司長呂貞慧(右5)、加拿大駐臺北貿易辦事處貿易暨投資處副處長慕容提摩太(左4)、印度台北協會副會長南敬明(左3)、日本岐阜県農政部次長河尻 克晴(右3)、日本秋田県庁 觀光文化運動部次長萩原 圭(右2)、日本岐阜縣恵那市副市長柘植 克久(左2)、農業部漁業署養殖漁業組副組長林緣珠(右4)等國內外重要貴賓出席。圖／東元提供
東元餐飲集團舉辦開幕記者會，由東元餐飲集團會長黃茂雄(中)親自主持，由對外貿易發展協會董事長黃志芳(左5)、經濟部投資促進司代理司長呂貞慧(右5)、加拿大駐臺北貿易辦事處貿易暨投資處副處長慕容提摩太(左4)、印度台北協會副會長南敬明(左3)、日本岐阜県農政部次長河尻 克晴(右3)、日本秋田県庁 觀光文化運動部次長萩原 圭(右2)、日本岐阜縣恵那市副市長柘植 克久(左2)、農業部漁業署養殖漁業組副組長林緣珠(右4)等國內外重要貴賓出席。圖／東元提供

東元餐飲集團於6月24日至27日連續四天參與「2026台北國際食品展」，今年以「攜手農漁、安心生產、農科啟動、鏈結全球」為主軸，集結國內外近百項優質品牌參展，其中摩斯漢堡安心農科廠以在地優質農漁產品為核心，打造從產地到餐桌的供應鏈，預計於今年正式啟用。

東元24日舉辦開幕記者會，由東元餐飲集團會長黃茂雄親自主持，並集結旗下品牌共同參展，包括米漢堡第一品牌摩斯漢堡、主打日式精緻創意料理的樂雅樂餐廳、現烤可頌專賣品牌蜜可頌新開發產品，另有魔術食品等品牌共同展出暑期最新商品與特色餐點。

其中摩斯漢堡安心農科廠以在地優質農漁產品為核心，打造從產地到餐桌的供應鏈，預計於今年正式啟用，將透過食材溯源管理與契作合作模式，確保產品品質與供應穩定性。結合農漁產地優勢建置物流中心，串聯冷鏈配送及電商平台，推動線上線下整合發展，打造更完善的農產供應體系。未來消費者將可享用由安心農科廠生產的優質商品，實現安心、安全、永續的飲食願景，更將開創從生產、加工到銷售的全新商業模式。

透過豐富多元的品牌行銷活動、會員專屬優惠及創新餐飲商品展示，提供最新國內外餐飲趨勢與市場資訊。本次展區集結超過200項特色商品，涵蓋來自日本、韓國、菲律賓、印度等國際美食，同時結合台中、台南、高雄、屏東及台東等地優質農漁產品，共同呈現台灣在地食材與世界美食的創新融合。

黃茂雄 摩斯漢堡

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