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迪卡儂悄悄降價了？迎50周年 啟動品牌價格優化計畫

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎接全球品牌50周年，迪卡儂宣布啟動品牌價格優化計畫。圖／路透社
迎接全球品牌50周年，迪卡儂宣布啟動品牌價格優化計畫。圖／路透社

迎接全球品牌50周年，迪卡儂宣布啟動品牌價格優化計畫。迪卡儂相信運動能讓生活變得更好，並致力於讓更多人以合理的價格接觸各類運動。延續這份初心，迪卡儂希望透過價格優化計畫，持續落實「花得更少、玩得更多」的品牌精神，並以三大策略持續降低參與運動的門檻，讓運動成為日常生活的一部分。

迪卡儂公布三大價格優化策略，打造長期高CP值運動消費體驗。迪卡儂表示，本次計畫並非短期促銷活動，而是透過長期價格策略優化，持續提升消費者運動參與門檻與購物體驗，並提出三大核心亮點：首先，全品類推出「首選價」，降低運動入門門檻，針對不同運動項目規劃親民入門商品，讓消費者能以更輕鬆的價格開始運動。迪卡儂產品皆由品牌內部專家團隊自主設計，並經過實驗室與真實運動場域測試，在兼顧品質與功能性的同時，也滿足日常運動需求。

再來，熱銷商品再創市場新低價：品牌定期檢視市場趨勢，透過全球供應鏈整合與規模採購優勢進行價格優化。迪卡儂指出，本波「再創新低價」商品皆為直接調降售價，而不只是限時優惠，未來也將持續擴大商品陣容，讓更多消費者享有高CP值選擇。

第三，國際品牌同步優惠，提供更多元選擇：結合品牌合作資源，針對部分國際運動品牌商品同步推出具競爭力的價格，滿足不同運動族群需求，提供兼具品質與價格優勢的購物選擇。

為了深化與消費者互動，迪卡儂推出創意線上活動「明星裝備選拔賽」，邀請全民票選下一波「再創新低價」商品。活動將精選8款明星裝備開放投票，票數最高的前五名商品將於7月推出全新優惠價格。此外，活動期間總票數若突破10萬票，迪卡儂將抽出10名幸運得主，每人可獲得2,000元購物抵用卡，邀請消費者一起見證人氣商品再創新低價。

運動 迪卡儂

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