資誠前進BIO 2026 助攻台灣生技醫療產業接軌全球市場

全球最大生技產業盛會「2026年北美生物科技大展（BIO International Convention, US BIO）」於美國時間6月22日至25日在美國聖地牙哥登場。資誠（PwC Taiwan）進駐台灣館（Exhibit Hall－2621 Taiwan Pavilion），與超過40家生技醫療企業、公協會、學研機構及政府單位共同參展，並於館內舉辦「Doing Business in Taiwan Session」講座，協助台灣生技醫療產業鏈結國際資源。

資誠同步發布《2026全球暨臺灣企業領袖調查報告：臺灣生醫產業觀點》，分析全球及台灣生技醫療產業執行長（CEO）對產業前景的看法。報告指出，全球生技醫療產業正處於高度信心與深刻焦慮並存的階段，主因在於全球經貿環境與科技發展快速變化，帶來新的競爭格局。

資誠生醫產業協同主持會計師黃珮娟表示，生醫產業高度仰賴進口原料、精密設備及跨國市場，任何國際貿易政策調整，都可能直接影響企業的生產、研發及出口布局。因此，企業除了強化在地供應鏈外，也應善用策略聯盟補足技術與人才缺口，加快國際合作與市場拓展。

根據《2026全球暨臺灣企業領袖調查報告：臺灣生醫產業觀點》，有48%的台灣生技醫療產業CEO表示正考慮跨足新的技術領域，其中透過技術授權（Licensing-out）、共同開發（Co-development）或小型策略性併購等方式，可望進一步提升企業創新能力。

在數位轉型方面，黃珮娟指出，今年北美生物科技大展可觀察到AI與生醫產業加速融合，包括運用大數據分析縮短新藥研發時程、提升診斷效率，以及發展結合數位科技的創新生醫產品，已成為全球趨勢。這也與調查結果相呼應，報告顯示有52%的生技醫療產業CEO將數位人才取得列為目前最大的挑戰。

黃珮娟認為，台灣生醫產業應積極推動數位轉型，將相關策略落實至組織各層面，深化智慧研發能力，補足AI人才缺口，並將數位能力內化為企業核心競爭力，以提升產業韌性。

展望未來，資誠生醫產業主持會計師周筱姿表示，台灣擁有長期累積的生醫大數據資料庫，以及完整的ICT與半導體供應鏈優勢，具備在全球生技舞台扮演關鍵創新者的潛力。若企業能持續強化在地供應鏈、透過策略聯盟取得技術與人才資源、加快國際布局，同時及早推動ESG與永續轉型，將有機會把當前挑戰轉化為新的競爭優勢，從區域市場參與者進一步躍升為具全球影響力的生技醫療產業角色。