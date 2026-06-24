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美而快辦理私募…引進全何科技 切入AI記憶體與女性電競市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快國際（5321）啟動科技消費布局，公告2026年第1次私募普通股定價及應募人資訊，引進知名記憶體模組品牌商全何科技（V-color）為策略合作夥伴，以電競、工作站等記憶體模組作為切入科技消費市場的重要起點。

美而快本次私募增資認購股數為6,363,347股，私募價每股31.43元，由全何科技全數認足，將占私募後已發行股數總額之10.69%，成為美而快第二大法人股東。

美而快表示，此次私募主要在深化與全何科技的策略合作關係，期透過引進具國際市場布局與技術實力的高效能記憶體模組品牌夥伴，雙方可望在產品開發、品牌經營、通路拓展與市場滲透等面向，形成更緊密的協同效益。公司預期，具體效益自下半年起就會顯現，可望帶動公司營運績效成長表現。

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