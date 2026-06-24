您能想像嗎？沉積在水庫底部的淤泥有一天重見天日，經過婦女的巧手，搖身一變成為擴香石。由臺中市政府社會局與臺中社會創新實驗基地輔導的團隊「輕點綴香氛設計學苑」，陪伴中高齡女性培養第二專長，24日起至28日在社創基地7樓展出學員作品，包括香味護身符、心靈透氣孔、扭扭棒繡球花吊飾等，歡迎民眾參訪欣賞作品。

社會局指出，社創團隊運用環保材料「樂土」創作香氛石，它原本是水庫淤泥，經過再生利用後，從廢棄物變成質地細緻、可塑性高的創作素材。

團隊創辦人李佳綺說，每一件作品都承載著對這片土地的珍惜與責任，讓手作不只是體驗，也成為認識環境的一種方式。

李佳綺分享，她在百貨業服務多年，也曾擔任長照據點主任，因為膝蓋受傷無法久站，不得不離開原本的工作。後來接觸到精油與芳香療癒，萌生創業念頭，希望以香氛手作為媒介，打造一個讓中高齡女性容易入門、也能彈性工作的培力平台，陪伴更多職涯中斷的女性重新建立自信與收入來源。

以樂土為媒材、香氛設計為核心，此次展出結合環境永續理念與女性就業，希望讓更多人看見，女性在人生不同階段如何重新累積力量、找到屬於自己的節奏與價值。

社創基地持續透過進駐輔導、資源串聯與陪伴機制，支持具潛力的社會創新團隊發展。更多資訊，歡迎瀏覽社創基地官網及Facebook粉絲專頁。

從精油認識到香氛調配，協助女性培養第二專長。台中社會創新實驗基地／提供

水庫淤泥變身擴香石！臺中社創基地團隊帶姐妹創業。台中社會創新實驗基地／提供