梅西踢進18球成世足進球王 酒商業者取得授權推收藏酒

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將迎39歲生日，並以生涯進球數18顆登上世界盃歷史進球王寶座，台中「鑫羿文創」團隊因喜愛梅西，透過一年多的層層溝通，終於取得瑞士酒廠和梅西團隊的授權同意，獨家取得由梅西親挑打造的高端葡萄酒「Lionel Messi 10 GOAT系列酒款」並引進台灣，全台限量480瓶。

鑫羿文創將選在梅西生日當天對外宣布販售，歡慶梅西生日，邀約粉絲喝梅西酒，為梅西在世足的表現加油。

此款是梅西本人最愛喝的葡萄酒，在今年世足更具歷史紀念意義。首批開放限量預購，預計於7月6日授權經銷通路及全台超商限量發售。

梅西曾透露自己喜歡喝紅酒的喜好，在品嚐到來自瑞士酒莊Château Constellation堅持手工釀造的葡萄酒，阿爾卑斯山純淨水源釀出馥郁交織的層次香氣，讓梅西深受職人精神感動，進而與酒莊促成了聯名合作。

為了精準傳遞這份真實品味，梅西親自參與釀造計畫，選出三款最愛酒款，分別是果香清爽的「約翰尼斯堡白葡萄酒」、酸甜迷人的「黑皮諾桃紅酒」，而帶有細緻氣泡的「黑皮諾氣泡桃紅酒」，更獲得2026年全球頂級黑皮諾(Pinot)葡萄酒大賽銀牌獎，足以證明球王的高端品味。

「Lionel Messi 10 GOAT」系列酒款首批僅限量480瓶，原價3,000元，世足期間活動特價2,280元，於7月6日早上11點限量發售，想親自品飲足球界GOAT梅西親選同款系列葡萄酒的粉絲，可至鑫羿文創授權經銷通路及全台超商洽詢，詳情關注業者社群最新消息。

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