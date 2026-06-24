大成食品展秀垂直整合力！韓家宇：食品營收雙位數成長 看旺下半年

大成（1210）持續朝「從農場到餐桌」垂直整合方向發展，積極推進下游食品加工事業。大成董事長韓家宇24日出席食品展表示，公司食品相關營收近年維持雙位數成長，未來仍將持續擴大規模；展望後市，隨食品產業進入傳統旺季，加上受豬瘟影響的豬隻去化完畢、供需逐步回歸穩定，下半年營運表現可望優於上半年。

本次參展，大成集團以從農畜到食品的垂直整合為主軸，展現高蛋白質飲食解決方案。亮點產品包括全程不使用抗生素飼養的「益活雞」，以及達日本生食等級的「上品語雞蛋」，並延伸推出溏心蛋、溫泉蛋等多元蛋品應用。

在食品加工布局方面，麵粉事業結合老麵發酵技術，福圓號包子、饅頭等產品熱銷；食品加工端則透過嘉義馬稠後與中壢欣光兩大食品廠，供應從醃漬、預炸到全熟的多元調理食品，產品涵蓋超商、量販及電商通路熱銷品項。

此外，大成也持續強化即食與健康食品布局，包含長年熱銷的即食雞胸肉與雞精產品，並積極拓展植物性蛋白市場，由新食成NEO Foods展出植物蛋、植物海鮮漿與菇蔬肉片等產品，搶攻永續與蔬食消費趨勢。

韓家宇指出，未來將持續透過產品向下游延伸擴大食品事業規模，包括蛋品、麵粉與肉品事業亦持續增加加工產品布局，以提升產品附加價值並帶動整體成長，食品相關業務近年維持雙位數成長動能。

他表示，相較傳統飼料事業，食品事業成長動能更為明顯，尤其海外市場表現突出，例如美國市場仍具發展空間。不過台灣飼料事業基礎穩固，年產量超過100萬噸，仍居市場領先地位，因此食品事業即使持續成長，短期內仍難以超越既有規模。

談及國際局勢影響，韓家宇指出，地緣政治與戰爭對全球供應鏈均有一定影響，但對大成整體營運的直接衝擊有限，較明顯的是原物料與包材成本波動。他舉例，美國關稅政策對外銷市場影響較為顯著，集團部分越南蝦類產品外銷美國即受影響；相較之下，中東戰事影響則偏向間接成本面。

展望下半年營運，韓家宇表示審慎樂觀看待。上半年受非洲豬瘟等供需調整因素干擾，市場一度承壓，但相關影響已自6月後逐步消化。白肉雞市場目前價格雖仍處相對低檔、競爭激烈，但隨供給調整持續進行，產業環境有望逐步回穩。

他指出，下半年為食品產業傳統旺季，第3季有中秋節帶動需求，第4季則進入年節備貨周期，依歷史經驗，下半年營運表現通常優於上半年，加上季節性需求支撐，整體營運仍維持正向看法。