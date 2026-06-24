2026台北食品展登場 黃志芳：疫後規模最大、將創空前商機

亞洲指標性的食品產業盛會2026台北國際食品展於24日開展，本屆展覽共吸引來自全球33個國家、近1,800家國內外參展廠商、使用 4,750 個攤位，外貿協會董事長黃志芳表示，本屆規模可說是疫後最盛大的一屆，有信心會帶來空前的商機。

今年展覽延續「Mega Shows」模式，除了主展台北國際食品展外，還同步結合、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」及「臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，共五展聯合展出。展區除使用南港展覽館一、二館外，也首度擴大至台北世貿一館，其中世貿一館將規劃為食代健康相關主題專區，使整體展出規模空前壯大。

本屆規模較去年成長，參展企業數約增6%，攤位數亦同步增加約5%，規模創下COVID-19疫情結束以來新高。在國際參與方面，黃志芳指出，今年共有21個國家設館參展，其中規模前五大的國家館依序為美國館、日本館、拉丁美洲館、加拿大館及韓國館。至於地主國台灣館仍是全場規模最大的展館，集結全台17個縣市、近100家優秀食品業者共同展出，展現台灣食品產業實力。

黃志芳表示，除了展覽本身外，今年也規劃多項精彩活動，包括高峰論壇，並與英國標準協會合作頒發綠色永續相關獎章，凸顯食品產業對永續發展的重視。

在商機方面，黃志芳指出，今年共邀請來自88個國家的買主來台參觀，目前預計參與的國際買主已突破3,000人。四天展覽期間，主辦單位也將安排多場一對一採購洽談會，協助參展業者直接與海外買主接軌，爭取更多合作機會。

黃志芳強調，無論是參展規模、國際參與度或買主數量，今年台北國際食品展都創下亮眼成績，不僅是歷來規模空前的一屆，也可望為台灣食品產業帶來豐沛商機。

本屆展覽以「精準食代×綠色智慧」為主軸，從食品原料、加工製造、包裝技術到餐飲服務設備，完整呈現食品產業全鏈創新成果。展覽聚焦健康機能食品、創新食材、智慧製程、循環包裝及餐飲自動化等關鍵領域，並透過 AI 技術導入研發、生產及供應鏈管理，結合臺灣半導體、精密製造與系統整合優勢，加速食品產業智慧化升級與低碳轉型，展現臺灣引領產業創新的實力與韌性。