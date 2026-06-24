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千禧肌動趴前進南投 統一千禧之愛健康基金會打造高齡肌力運動盛會

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
千禧肌動趴前進南投，統一千禧之愛健康基金會打造高齡肌力運動盛會。統一集團／提供
千禧肌動趴前進南投，統一千禧之愛健康基金會打造高齡肌力運動盛會。統一集團／提供

千禧之愛健康基金會長期關注高齡肌少症防治，偕公益夥伴統一企業（1216）、統一超商（2912），24日與南投縣政府衛生局共同舉辦高齡專屬肌力運動會「千禧肌動趴」。活動今年已邁入第四屆，繼臺北、基隆後來到同屬超高齡縣市的南投縣，並結合南投縣長者活躍老化競賽，讓長輩在舞台上大展身手的同時，也透過風險檢測、飲食與運動體驗，一起學習守護肌力健康。

千禧之愛健康基金會表示，肌少症不是遙遠的醫學名詞，而是會真實影響長者日常生活品質的健康課題。當肌力不足，不只是行動力下降，也可能增加跌倒與失能風險，對整體健康的威脅不容小覷。本屆活動啟動儀式以「擁有好肌力，生活很便利」為主軸，由南投縣許淑華縣長、主辦單位千禧之愛健康基金會許惠恒董事長等，一同於舞台舉起蔬果籃、米袋、行李箱等日常重物，將肌力帶來生活便利化為看得見的畫面，也提醒長輩從日常生活中感受肌肉健康的重要性。

不同於傳統衛教形式，千禧之愛將肌少症防治設計成豐富的闖關互動，包含風險檢測、飲食與運動三合一的學習體驗。在「肌少症風險檢測站」中，長輩依據亞洲肌少症工作小組建議的檢測方式，進行小腿圍、握力與SARC-F問卷評估風險；「蛋白質補給站」結合7-ELEVEN便利商店及康達盛通賣場情境，帶領長者認識常見蛋白質來源，並實際練習組合每餐「豆魚蛋肉一掌心」；「肌力操練功房」則安排專業教練帶領長輩運用彈力帶，學習正確、有效的肌力訓練方法。現場也提供長輩宣導手冊、環狀彈力帶、運動毛巾、7-ELEVEN均衡飲食餐盒等豐富贈品，讓長輩把健康工具帶回家，持續在日常實踐。

第四屆千禧肌動趴共有500多位長輩共襄盛舉，為歷屆之最。感謝南投縣政府衛生局攜手合作，以及公益夥伴統一企業、統一超商支持，共同推動高齡健康教育走入社區。未來千禧之愛也將持續聚焦營養與肌少症防治推廣，陪伴更多長輩從日常開始累積好肌力，一起為健康長壽、自在生活打下更穩健的基礎。

南投 基隆 南投縣

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