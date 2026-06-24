搶攻畢業季求職潮 楠梓科技產業園區26日現場徵才

經濟部產業園區管理局24日表示，為迎接畢業季求職潮，將於6月26日舉辦楠梓科技產業園區現場徵才活動，集結華泰電子、日月光半導體、穎崴科技、楠梓電子、界霖科技、長華科技、台灣集廣科技、高準精密工業、台灣開滋、興勤電子及迅束企業等11家知名企業，共釋出241個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師及環境管理人員等多元職務，部分職缺月薪可達4萬元以上，提供社會新鮮人及有意轉職者多元就業選擇。

園管局表示，本次徵才提供技術及管理類職缺，部分企業規劃完整培訓機制，協助社會新鮮人快速熟悉工作內容、順利接軌職場。亦設置身障專區，強調社會責任，鼓勵多元人才進入職場。其中，華泰電子、界霖科技及台灣集廣科技等公司釋出製程工程師、品保工程師、產品工程師、衛生管理師及設備工程師等職缺，月薪自3萬8,000元起；部分主管職缺薪資可達4萬元以上，歡迎具電子、電機及機械等相關專業背景人才踴躍應徵。

園管局強調，楠梓園區作為南臺灣高科技產業聚落，積極推動產業升級發展，此次徵才活動讓企業與求職者能有效銜接，企業可藉此吸納優秀人才，求職者則能快速進入職場，創造雙贏局面。