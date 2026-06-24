臺南市政府攜手廠商 前進2026東京國際禮品及家居品展

臺南市經發局為協助臺南優質中小企業走向國際，帶領南市禮品、創意及時尚家居品等業者，參與2026東京國際禮品及家居品展（展期6月24日至26日），期間拜訪日本通路百貨，並邀請日本買家與本市廠商交流媒合，擴展南市外貿商機並與國際接軌。

市長黃偉哲表示，中小企業在拓展海外市場過程中，常面臨語言、資金及通路等挑戰，參與國際展覽及開發海外客戶所需投入之成本較高。為協助本市企業提升國際競爭力及拓銷效益，市府持續推動產業國際行銷輔導措施，透過「共同參展、買家商機媒合及潛在買家企業參訪」三合一拓銷模式，帶領具外銷潛力之業者參加2026東京國際禮品及家居品展，協助企業拓展海外商機。

另為強化日本市場對臺南優質產品之認識，本次特別製作日文版共同型錄，提升產品資訊傳遞效率與市場辨識度，透過整體行銷推廣，展現臺南產業創新研發及優質製造實力，逐步實現產品布局國際市場之目標。

經發局局長張婷媛指出，本次參展匯集本市禮品、精緻糕點、茶禮及家居用品等特色產業業者，共同展現臺南多元且具地方特色之優質商品，藉由國際展會平台提升品牌能見度及市場曝光機會。

展會期間除安排日本買家至本市展區進行商務媒合與洽談外，亦規劃參展業者拜訪日本知名通路及企業，包含Yodobashi Camera及Culture Convenience Club集團等，透過實地交流瞭解當地市場需求及通路經營模式，建立後續合作與聯繫管道，協助業者開拓日本市場，提升接單及合作機會，進一步促進臺南產業國際化發展。

經發局強調，藉由此次拓銷日本市場為基礎，持續推動產業國際化發展，整合產官學研資源，協助企業掌握全球市場趨勢及商機，強化品牌競爭力與市場向外拓展，進一步提升臺南產業國際影響力，開創產業發展新局。