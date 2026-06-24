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2026年上半年商用不動產交易市場達1,528億 成交規模再創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
展望下半年，高力國際董事長暨董事總經理劉學龍認為，隨科技產業由北向南擴展，帶動供應鏈重組與空間需求轉移，預期市場將呈現工業不動產續強；而企業自用需求所形成的產業聚落效應，將成為中長期市場成長的關鍵驅動力。陳美玲/攝影
展望下半年，高力國際董事長暨董事總經理劉學龍認為，隨科技產業由北向南擴展，帶動供應鏈重組與空間需求轉移，預期市場將呈現工業不動產續強；而企業自用需求所形成的產業聚落效應，將成為中長期市場成長的關鍵驅動力。陳美玲/攝影

依據高力國際發布最新「2026年第2季商用不動產及土地投資市場調查」顯示，2026年上半年台灣不動產投資市場持續呈現「商用熱、土地冷」的結構性分化。在科技產業擴產需求強勁帶動下，商用不動產交易熱度維持，第2季交易額約530億元，推升上半年累積成交金額達1,528億元。

而土地市場則因開發商購地態度持續審慎，成交量明顯降溫，第2季土地交易金額僅171億元，上半年合計約693億元，為近三年同期低點。

高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，2026年上半年商用不動產市場創下成交規模新高，資金明顯由傳統商用資產轉向工業及產業需求之不動產，上半年廠房與倉儲交易金額高達1,252億元，占整體交易比重約82%，工業不動產依然一枝獨秀。

在投資人類別方面，科技產業持續扮演投資動能核心，上半年投入金額達1,216億元，占整體交易約80%，包括美光、日月光集團、台光電、京元電子等均有所斬獲，也反映出企業自用需求驅動擴產布局。

今年以來的趨勢除了產品高度集中之外，交易區位亦明顯向產業聚落匯聚，其中桃竹苗產業廊帶上半年累計交易金額達879億元，占整體比重近六成；在美光收購力積電銅鑼廠區帶動下，苗栗縣交易量達627億元，居全台之冠；台南市受半導體聚落效應支撐，交易金額達329億元，排名第二；台北市則以約172億元居第三，顯示產業驅動對區域市場影響愈加顯著。

梁儀盈進一步補充，上半年前十大指標交易案呈現「產品集中、用途集中、區域集中」三大特徵；多以企業自用為主要目的，光是日月光集團即占六筆、合計交易額達376億元，且科技業買方高度聚焦於苗栗、台南等產業聚落。

相較於商用不動產市場熱絡，土地交易表現則相對疲弱，高力國際統計2026年上半年國內土地成交金額約693億元，較去年同期減少約18%，並為近三年同期低點。

高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，第一季因受北士科地上權案及大型資產配置案帶動，成交表現相對突出，惟第二季在缺乏自用型買方布局下，交易金額僅約171億元，土地交易明顯降溫，反映建商在市場不確定性下持續審慎，投資信心仍偏保守。

從買方結構觀察，建商仍為最大買方，上半年投入280億元，占比約40%；上半年也不乏一些製造業法人(含科技業與非科技業)基於自用需求購地金額達267億元，約占38%，成為土地交易動能主要來源之一。

區域表現方面，上半年僅台北市與桃園市土地交易金額突破百億元，其中台北市因第一季地上權大型案件帶動，交易金額達276億元，占整體約41%；桃園市則受工業用地及製造業需求支撐，成交量達156億元，排名第二。

黃正忠補充說明，上半年的前十大土地指標交易案中，有科技產業擴張、企業自用需求及壽險投資的指標大案支撐，其餘則多為建商為主。

展望下半年，高力國際董事長暨董事總經理劉學龍表示，國內整體總體環境具支撐力，央行利率政策與房市管制政策維持不變，但壽險業投資意願短期內仍難以提升，市場動能仰賴自用型買方；加上AI應用擴展及出口動能支撐，整體投資動能仍具延續性，央行於本季上修全年經濟成長率至9.45%，顯示台灣資金環境仍具穩定性。

劉學龍認為，隨科技產業由北向南擴展，帶動供應鏈重組與空間需求轉移，預期市場將呈現工業不動產續強；而企業自用需求所形成的產業聚落效應，將成為中長期市場成長的關鍵驅動力。

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