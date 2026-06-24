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股房連動？西華富邦兩戶買方各砸逾2、3億現金入手 每坪單價站穩200萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶177.51坪以總價3.3億元售出，每坪成交均價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶177.51坪以總價3.3億元售出，每坪成交均價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。台灣房屋集團／提供

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶177.51坪以總價3.3億元售出，每坪成交均價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

此外，該社區13樓戶也以2億2,850萬元售出，每坪成交均價約204.5萬元同樣創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐每坪單價200萬俱樂部；今年每坪單價站上200萬的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達208.4萬元，也刷新同棟的單價天花板。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且特定社區具備市場獨特性，或釋出稀少，因此保值性仍不容小覷，尤其是具備寬廣棟距及開闊景觀的戶別，在美景加持下，價格支撐力道更厚實。

張旭嵐分析，「西華富邦」是大直知名的水岸豪宅，2014年底完工，至今11年，16樓以上享有基隆河水岸景觀，且結合萬豪酒店的飯店式管理服務，吸引不少企業主購入收藏，且該社區總價高，住戶非富即貴，也被視為商業往來的入會門票。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」不僅坐擁大安森林公園首排的精華地段，南棟基地臨建國南路一側還退縮達30米，並設置大量植栽，降低高架橋干擾之餘，也為景觀視野加分；「冠德信義C棟」則有面興雅國中的無限棟距，因此頂樓戶即使是關係人交易，仍身價不斐。

台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶177.51坪以總價3.3億元售出，每坪成交均價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶177.51坪以總價3.3億元售出，每坪成交均價約222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。台灣房屋集團／提供

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