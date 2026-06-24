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全台最大好市多來了！高雄亞灣店7月3日開幕、交通動線搶先看

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全台最大好市多來了！高雄亞灣店7月3日開幕、交通動線搶先看。好市多/提供
全台最大好市多來了！高雄亞灣店7月3日開幕、交通動線搶先看。好市多/提供

美式量販龍頭好市多在南台灣布局再升級。位於高雄亞洲新灣區的「好市多新高雄店（高雄亞灣店）」預計7月3日正式營運，因應開幕初期可能帶來大量會員人潮與車流，好市多24日上午10時率先公布汽、機車進出場交通動線，並鼓勵會員多利用大眾運輸前往；下午2時也將進一步公布接駁車時間表與搭乘資訊，透過分流規劃降低周邊交通壅塞。

新高雄店位於高雄市前鎮區智科路35號，坐落亞洲新灣區核心地帶，為好市多在台規模最大的賣場，總樓地板面積達1.4萬坪。隨著高雄港灣新區、商辦、住宅及休閒消費人口持續成長，新店開幕不僅將擴大好市多南台灣服務能量，也為亞灣區商業機能再添新動能。

好市多表示，為因應開幕期間大量會員進出，官方已提前整理車輛進、離場路線供民眾參考。其中，汽車進場動線規劃三條，包含「成功二路→智科路→好市多停車場」、「成功二路→東南米樂基地→好市多停車場」，以及「復興三路→復興四路→好市多停車場」；離場則規劃「智科路→復興四路→成功路」及「基地內道路→東南米樂基地→成功路」兩條主要路線，期望透過多路線分流，減輕周邊道路負擔。

大眾運輸方面，民眾可搭乘高雄輕軌至「軟體園區站」，下車後步行約6分鐘即可抵達賣場。好市多指出，提前透過官方社群公布交通指引與接駁車資訊，是希望會員能事先規劃行程，在開幕初期有效分散人潮及車流，並配合相關機關單位安排，維持周邊交通秩序與賣場動線順暢。

除交通安排外，好市多也表示，新賣場專屬優惠活動將採分階段方式推出，相關內容將陸續公布。業者強調，開幕期間將以提升會員購物體驗為優先，兼顧人流、車流、停車及館內動線安排，提供更舒適且有效率的購物環境。

據指出，新高雄店規劃為地上4層建築，其中1樓為主要賣場，涵蓋生鮮食品、熟食區及美食區；2樓為辦公空間；3樓、4樓及頂層則規劃為立體停車場，並設有輪胎服務中心。全館共提供1,010個汽車停車位及400個機車停車位，預計7月3日正式開門迎客。

好市多 賣場 高雄

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