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態度決定一切！ 林威助接下台灣虎航日本市場品牌大使

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
態度決定一切！ 林威助接下台灣虎航日本市場品牌大使 展現職人永不妥協的堅韌力量。台灣虎航／提供
態度決定一切！ 林威助接下台灣虎航日本市場品牌大使 展現職人永不妥協的堅韌力量。台灣虎航／提供

今年邁入營運第12年的台灣虎航（6757）24日於日本大阪盛泰瀾酒店舉辦盛大記者會，正式宣布邀請在台日棒球界具備高知名度的前職棒名將、現任富邦悍將球團副領隊的林威助來擔任日本市場新任宣傳大使。

台灣虎航盼藉由林威助深植人心的「職人形象」及永不言敗的堅韌形象，契合台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌精神，攜手吸引更多日本旅客深入感受寶島風情。

記者會中除首度公開林威助拍攝的全新宣傳影片外，更邀請到重量級特別嘉賓—日本知名搞笑藝人「Masuda Okada」的增田英彥到場。

本身即是資深阪神虎迷的增田英彥，與林威助在台上展開精采的台日棒球文化對談，現場互動熱絡且溫馨。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航是目前飛航日本最多航點的國籍航空，現已插旗日本22個航點，共計34條航線，若再加上9月將開航的高雄-石垣島、高雄-小松，則達36條航線之多。迎接日本政府將於7月1日起大幅調降10年期護照規費達7,000日圓的政策利多，預期將帶動日本民眾新一波的辦照與出國旅遊熱潮。台灣虎航在此時與林威助攜手合作，亦為最佳時機。

林威助過去隻身赴日圓棒球夢，並在日本職棒發光發熱長達11年，他所展現出的專業、真誠與堅韌的職人精神，與台灣虎航的品牌精神如出一轍。

鎖定即將首度申辦護照海外旅遊的日本民眾，由林威助先生化為最熱情的主人，帶領日本朋友感受台灣多元的魅力，林威助先生絕對是最完美的品牌大使。對於正式接下台灣虎航日本市場品牌大使的角色，林威助也感性的表示，「一路走來，我對棒球的初心不曾改變，能在這個時候和台灣虎航並肩同行，我覺得是一個很適當的時機，也很榮幸接下台灣虎航的日本品牌大使一職。」

近年來，台灣虎航積極佈局日本市場，除了桃園外，更陸續開航台中、台南、高雄直飛日本的航線，不僅便利台灣各地鄉親，更希望能反向將日本各地的遊客帶到全台灣進行深度旅遊。黃董事長也特別提到，明(25)日也正是台灣虎航、交通部觀光署駐大阪辦事處及阪神甲子園球場三方聯合舉辦第八屆的「台灣日(Taiwan Day)」。

再加上林威助更曾效力於阪神虎隊多年，相信透過與林威助先生的合作，可吸引更多日本各地的遊客來台，進一步活絡兩地的雙向觀光。

台灣虎航於日本大阪台灣虎航董事長黃世惠（左）與台灣虎航日本品牌大使林威助完成簽約。台灣虎航／提供
台灣虎航於日本大阪台灣虎航董事長黃世惠（左）與台灣虎航日本品牌大使林威助完成簽約。台灣虎航／提供

台灣虎航 虎航 林威助

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