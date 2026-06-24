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momo 行李箱月搜尋突破30萬次 旅行袋躍升「第二件行李」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假出遊旺季到來，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，近一個月「行李箱」站內搜尋量突破30萬次，消費者選購重點也從過去著重尺寸與價格，轉向前開、輕量、可擴充等實用機能。可折疊、可掛於行李箱拉桿的旅行袋，則從備用裝備逐漸成為預留給回程戰利品與臨時收納需求的「第二件行李」。

momo指出，從單買一只行李箱，到採用「主箱＋旅行袋」的組合配置，也反映旅客在意的不再只是容量，而是能否兼顧旅途中的移動便利與收納彈性。

鎖定暑假出遊採購需求，momo於7月1日至7月15日推出《時尚繽紛一夏》，集結American Explorer美國探險家、eminent萬國通路、Swiss Style、LOJEL、Arowana亞諾納等百大品牌，站上逾7,000件行李箱、行李袋及旅行收納商品限時3折起；7月11日並推出限定《箱包日》，滿足短程國旅、親子出遊、商務差旅與海外自由行等不同需求。

隨著親子旅遊、海外自由行與長天數行程增加，消費者對行李箱的要求已不只是大容量，而是如何在機場、車站及空間有限的飯店房間快速取物、順暢移動與彈性收納。momo觀察，前開式、輕量材質與可擴充設計，成為今年暑假行李箱選購的三大熱門機能。前開式設計不必將整只行李箱攤開，即可快速拿取隨身物品；PC輕量箱體、滑順避震輪與煞車輪，則可降低拖行與搬運負擔；可擴充設計則回應旅程前後行李量不同的需求。

除了行李箱，旅行袋也逐漸成為旅途中不可或缺的補充裝備。尤其在短程輕旅、運動旅遊、海島度假及回程裝載等情境中，輕量、可折疊與可擴充的旅行袋，能補足主行李箱的容量限制。

momo 富邦媒 行李箱

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