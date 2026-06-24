藏壽司股東會／啟動海外擴張 2027年曼谷開首店、中長期拚50店

亞洲藏壽司（2754）24日宣布正式啟動海外布局計畫，對泰國市場進行評估，投資設立子公司，以利未來展店計畫，目標預計在2027年第1季於曼谷開出第一家店，中長期規模鎖定50間。

亞洲藏藏壽司董事長暨總經理藪内薰上任後首次主持股東會，並於會後首度接受媒體採訪。他表示，將以台灣為營運中心，具體研議於泰國設立子公司及開設店舖計畫」。對於備受關注的布局時間點，藪内薰回應媒體，目標預計在2027年第1季泰國曼谷開出第一家店。為在泰國市場揮出致勝第一擊，團隊開始準備，對外制定極具競爭優勢的營運策略，對內網羅優秀人才，組織核心小組，共同營運海外新市場。

藪内薰表示，台灣每年仍維持展店5-10家計畫，目標門市數為100家，插旗全台縣市，今年更成功插旗東台灣花蓮，開出全台第63家門市，也是首家進駐東台灣的日本迴轉壽司品牌。

藪内薰上任後逐步開展三大創新策略，受到市場肯定，包含「多元商品策略」，今年2月導入多元價格帶後，客單價有效提升，來客數穩定成長；「扭蛋加價保底策略」兩家實驗中門市，受到消費者高度喜愛；「新店型策略」圍繞歡樂用餐體驗，將進一步打造更具沉浸式的歡樂門市空間。

亞洲藏壽司以獨特品牌力及營運模式，展現高競爭力。海內外展店市調查，以四大核心依據為決策基礎，「人口規模」、「基礎建設完備、「日式飲食文化接受度高」、「喜愛日本IP文化」。在具潛力商機之主要都會區，拓展獨立街邊店、百貨商場、商業大樓等不同店型。