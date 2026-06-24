快訊

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

等了5年終於改了！LINE「最困擾1功能」搬家 不會再誤觸

聽新聞
0:00 / 0:00

正崴股東會／打造美國與越南基地 強化接單能力與供應鏈韌性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影
正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影

正崴（2392）24日舉行股東會，董事長郭台強在今年度的營業計畫中表示，面對全球供應鏈重組與地緣政治變化，集團將持續推進美國德州與越南峴港生產基地布局，打造北美在地供應鏈體系，同時強化關鍵零組件自主開發能力，藉此提升全球接單彈性與營運韌性。

郭台強指出，公司將持續以OEM（代工）、ODM（設計代工）及JDM（共同設計開發）模式，深耕消費電子、電腦、通訊、車用電子及數位內容等市場，並結合模具、成型、沖壓、自動化等核心技術，進一步整合材料、機械、電子、光學與電聲等技術能力，建立差異化競爭優勢。

因應國際品牌客戶分散供應鏈風險需求，正崴近年積極推動海外產能布局，郭台強表示，該公司已在越南峴港設立生產基地，同時布局美國德州新廠，希望透過多元化產能配置與在地化供應模式，降低單一生產據點風險，並提升對全球客戶的服務能力。

除了製造布局，正崴也持續強化關鍵零組件自主開發與量產能力，希望藉由提升技術門檻，建立不可取代的競爭優勢。研發方向涵蓋高頻技術、電源技術、邊緣運算、雲端運算及人工智慧（AI）應用產品，並持續投入次世代產品與解決方案開發。

面對全球關稅政策變化及總體經濟不確定性，正崴運用全球產能配置、自動化與智慧製造導入，以及成本優化策略，持續提升營運效率與市場競爭力，並藉由美國德州及越南基地建置，強化供應鏈韌性與全球接單能力。

正崴 越南 美國

延伸閱讀

高力強攻 AI 散熱與新能源！橋科新廠總投資32.5億、最快2027年量產

中美晶小金雞續升綠能月底興櫃 綠能產業再添生力軍

虎山股東會／北美AM市場長線剛性需求強勁

世紀民生進軍專業無人機市場、跨國合作有望近期拍板

相關新聞

油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

暑假出國潮來了！歐洲線一位難求、日韓照樣夯，尤其近期油價開始走低，機票價格則因為需求超級強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）迎最旺暑假商機，華航今天領軍漲幅最高來到23.6元，漲幅達5.8%，長榮航盤中來到44.8元，漲幅為4.3%，台灣虎航及星宇航空跟進走強。

30年台南中山店傳10月熄燈 新光三越：本週內說明

18日甫傳出新光三越天母店年底租約將到期，近日社群平台流傳，有著30年歷史、新光三越台南中山店擬於今年10月結束營業，現...

股市飆豪宅起風了？西華富邦兩戶交易、屋主賺6,165萬元

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。