AI 人流管理成果躍國際舞臺 北捷勇奪2026 UITP Awards 卓越成就獎

臺北捷運再創歷史性突破！6月23日在比利時布魯塞爾舉行，被譽為公共運輸界「世界盃」的2026 UITP Awards頒獎典禮，臺北捷運以「國父紀念館站AI智慧人流管理系統」從全球頂尖公共運輸機構中脫穎而出，榮獲「科技創新與數位轉型」類別最高榮譽「卓越成就獎（Achievement Award）」，臺北捷運公司由副總經理詹文滔代表領獎，與全球公共運輸領袖共同見證臺北捷運以AI技術強化大型活動疏運、安全管理成果的重要成就。

臺北捷運公司強調，這份榮耀不僅屬於北捷，更要歸功於每一位旅客長期以來的支持，以及對於各項創新措施的體諒與配合。同時， 特別感謝臺北市政府團隊對於提升大眾運輸的努力，尤其在臺北大巨蛋活動人潮疏運規劃方面，於各局處通力合作下，才能兼顧安全與效率，順利完成每一次的疏運任務。

「UITP Awards 2026」吸引來自全球236件專案參賽，其中「科技創新與數位轉型」類別的投稿數量為55件，競爭相當激烈。臺北捷運「國父紀念館站AI智慧人流管理系統」、土耳其伊斯坦堡地鐵「預測性維護的AI驅動IoT感測器平臺」、中國廣州公共交通集團「自動駕駛的大規模應用」一起晉級決賽，角逐最高榮譽。

評審團依照「創新性」、「貢獻度」及「可轉移性」等三大重要指標，評選參賽作品的創造力與原創性、為產業社會或永續發展所帶來的附加價值及城市、區域或國家複製推廣的潛力，最終由臺北捷運在評審團一致肯定下奪得大獎，臺北捷運專案介紹、完整獲獎名單可參考UITP Awards 2026。

UITP Awards為大眾運輸領域中最具聲望獎項，被譽為公共運輸界的「世界盃」，旨在展示全球最具創新性、影響力且永續的運輸專案，該獎項自2011年設立以來，成為全球公共運輸界的重要指標。

其中「卓越成就獎（Achievement Award）」為各類別最高榮譽，代表該專案在創新技術應用、營運管理成效、數位轉型成熟度、國際示範價值及可複製推廣性等面向，均獲得國際評審高度肯定，更是全球公共運輸創新領域中最具含金量的獎項之一。

臺北捷運進一步指出，此次榮獲「卓越成就獎」，彰顯臺北捷運在AI智慧運輸領域的前瞻發展獲得國際肯定，也展現已具備為全球都市公共運輸人流管理提供具體解決方案的能力。

未來將持續深化人工智慧、數據治理與智慧運輸應用，推動更安全、更智慧、更永續的軌道運輸服務，讓世界看見臺北捷運在公共運輸創新領域的深厚實力，成為臺北市AI智慧城市發展中重要一環。

國際公共交通聯會(International Association of Public Transport，簡稱UITP)成立於1885年，總部設立於比利時布魯塞爾，由100多個國家、2,000多名企業會員組成，成員涵蓋大眾運輸業者、政府部門、供應商及學術研究單位。