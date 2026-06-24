Coupang 酷澎火箭跨境新措施 符合資格訂單免預收關稅

美商Coupang酷澎宣布「火箭跨境」服務再升級，符合指定條件訂單可「免預收關稅」，提升跨境購物便利度。

Coupang酷澎自去年擴大增加日本、香港「火箭跨境」選品，連同美國及韓國商品在內最快三天到貨，在現行機制下，Coupang酷澎「火箭跨境」訂單先行預收關稅，確認符合免稅資格後再退款。但基於顧客長期以來對Coupang酷澎火箭跨境的信任，即日起符合特定資格的「火箭跨境」訂單將不再預收關稅，讓顧客能更靈活運用資金，享受更便利的購物體驗。

自日本及香港商品納入「火箭跨境」選品以來，單一市場的商品數量已成長超過四成；同時，美國原文書籍的商品數量更增加超過180%，展現Coupang酷澎持續拓展全球供應鏈的實力；科技愛好者或積極推動數位轉型的企業，持續強化硬體設備投資，也帶動科技類商品在「火箭跨境」的銷售表現。