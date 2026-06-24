快訊

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

等了5年終於改了！LINE「最困擾1功能」搬家 不會再誤觸

聽新聞
0:00 / 0:00

德淵 GPS 年會聚焦循環經濟 綠色材料占比逾八成、攻 AI 高值化應用

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
德淵23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會。德淵／提供
德淵23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會。德淵／提供

國內熱熔膠、黏膠代表性大廠德淵（4720）23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會，邀供應鏈上下游業者、專家學者及產業夥伴交流綠色材料最新動態。

德淵指出，GPS綠色材料策略合作平臺（Green Platform Strategy）成立於2021年，今年已邁入第五周年，為因應氣候危機、響應「巴黎協定」，串接價值鏈夥伴，長期致力於推動綠色材料技術交流與產業合作。今年特別舉辦國際年會，匯聚國內外專家學者與產業先進，分享前瞻觀點並交流實務經驗。透過跨域對話與國際視野，共同探索綠色材料於永續發展中的關鍵角色，攜手邁向更具影響力的未來。

在本業核心產品部分，德淵也於去年啟動生物可分解熱熔膠生產線；接著劑產品中，綠色材料目前占比已超過87%。

德淵指出，隨歐盟《包裝及包裝廢棄物法規》（PPWR）法規生效，將推動包裝產業加速朝減量化、簡化設計與提高回收率等方向發展。隨包裝法規推進、品牌客戶ESG需求升溫，包裝材料正加速朝減量、回收及生物基方向發展，公司持續透過減量設計、可回收相容膠材及生物可分解材料，布局循環經濟相關應用。

德淵旗下生物基膠黏劑產品廣泛應用於包裝、衛材、DIY、標籤膠帶等產業。德淵表示，該公司推出的「BIO-01」系列熱熔膠產品，是業界領先的生物可堆肥產品（Bio-based Compostable），已獲得國際大廠驗證，可被微生物分解為水以及二氧化碳，最終回歸大自然。

對於較難接著的材質如PC、ABS、PMMA，或金屬類型如不鏽鋼(SUS304)、鋁材以及無機材質如玻璃、陶瓷等，德淵開發的生物基聚氨酯反應型 (PUR) 熱熔膠，生物基含量達40%，為專為電子產業產品組裝而設計的結構膠，除提供優異的黏著強度，同時滿足客戶對低碳環保的需求

除轉型綠色材料，德淵旗下特化產品，也積極切入人工智慧（AI）、光電、機器人及電動車等高值化應用。其中，受惠AI伺服器及不斷電系統（UPS）需求成長，今年特用化學品事業中應用於Power Supply（電源供應器）的三防漆產品，已迎來雙位數成長。

熱熔膠本業部分，今年原料價格雖受中東情勢影響大幅波動，但受惠供應鏈管理及轉單效益，熱熔膠事業前五月營收較去年同期成長。展望下半年，預估熱熔膠需求持穩，尤其看好越南、印度等海外市場。

德淵23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會。左起：德淵特化事業部總經理黃清容、熱熔膠事業部總經理胡占鰲。記者季相儒／攝影
德淵23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會。左起：德淵特化事業部總經理黃清容、熱熔膠事業部總經理胡占鰲。記者季相儒／攝影

巴黎協定

延伸閱讀

上緯 強攻複材低碳循環

高力擴廠搶食AI大餅 投資32億建置最大生產基地

AI伺服器需求強 台灣PCB首季產值年增近20％、達2456億創同期新高

高力強攻 AI 散熱與新能源！橋科新廠總投資32.5億、最快2027年量產

相關新聞

油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

暑假出國潮來了！歐洲線一位難求、日韓照樣夯，尤其近期油價開始走低，機票價格則因為需求超級強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）迎最旺暑假商機，華航今天領軍漲幅最高來到23.6元，漲幅達5.8%，長榮航盤中來到44.8元，漲幅為4.3%，台灣虎航及星宇航空跟進走強。

30年台南中山店傳10月熄燈 新光三越：本週內說明

18日甫傳出新光三越天母店年底租約將到期，近日社群平台流傳，有著30年歷史、新光三越台南中山店擬於今年10月結束營業，現...

股市飆豪宅起風了？西華富邦兩戶交易、屋主賺6,165萬元

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。