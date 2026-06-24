德淵 GPS 年會聚焦循環經濟 綠色材料占比逾八成、攻 AI 高值化應用

國內熱熔膠、黏膠代表性大廠德淵（4720）23日舉行GPS綠色材料策略合作平台第五屆國際年會，邀供應鏈上下游業者、專家學者及產業夥伴交流綠色材料最新動態。

德淵指出，GPS綠色材料策略合作平臺（Green Platform Strategy）成立於2021年，今年已邁入第五周年，為因應氣候危機、響應「巴黎協定」，串接價值鏈夥伴，長期致力於推動綠色材料技術交流與產業合作。今年特別舉辦國際年會，匯聚國內外專家學者與產業先進，分享前瞻觀點並交流實務經驗。透過跨域對話與國際視野，共同探索綠色材料於永續發展中的關鍵角色，攜手邁向更具影響力的未來。

在本業核心產品部分，德淵也於去年啟動生物可分解熱熔膠生產線；接著劑產品中，綠色材料目前占比已超過87%。

德淵指出，隨歐盟《包裝及包裝廢棄物法規》（PPWR）法規生效，將推動包裝產業加速朝減量化、簡化設計與提高回收率等方向發展。隨包裝法規推進、品牌客戶ESG需求升溫，包裝材料正加速朝減量、回收及生物基方向發展，公司持續透過減量設計、可回收相容膠材及生物可分解材料，布局循環經濟相關應用。

德淵旗下生物基膠黏劑產品廣泛應用於包裝、衛材、DIY、標籤膠帶等產業。德淵表示，該公司推出的「BIO-01」系列熱熔膠產品，是業界領先的生物可堆肥產品（Bio-based Compostable），已獲得國際大廠驗證，可被微生物分解為水以及二氧化碳，最終回歸大自然。

對於較難接著的材質如PC、ABS、PMMA，或金屬類型如不鏽鋼(SUS304)、鋁材以及無機材質如玻璃、陶瓷等，德淵開發的生物基聚氨酯反應型 (PUR) 熱熔膠，生物基含量達40%，為專為電子產業產品組裝而設計的結構膠，除提供優異的黏著強度，同時滿足客戶對低碳環保的需求

除轉型綠色材料，德淵旗下特化產品，也積極切入人工智慧（AI）、光電、機器人及電動車等高值化應用。其中，受惠AI伺服器及不斷電系統（UPS）需求成長，今年特用化學品事業中應用於Power Supply（電源供應器）的三防漆產品，已迎來雙位數成長。

熱熔膠本業部分，今年原料價格雖受中東情勢影響大幅波動，但受惠供應鏈管理及轉單效益，熱熔膠事業前五月營收較去年同期成長。展望下半年，預估熱熔膠需求持穩，尤其看好越南、印度等海外市場。