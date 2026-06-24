全台最大好市多7月3日開幕 高雄亞灣店公布交通動線搶先看

全台規模最大的好市多（Costco）新店「高雄亞灣店」將於7月3日正式開幕，該店總樓地板面積達1.4萬坪，規劃地上四層建築，除設置大型賣場空間外，館內並提供逾千個汽車停車位。由於開幕期間鄰近場地同步舉辦大型活動，外界關注周邊交通是否面臨壅塞壓力。對此，好市多表示，已配合高雄市政府整體交通疏導規劃，提前規劃交通動線、人流管理及相關營運應變措施，並呼籲會員多加利用大眾運輸工具前往。

好市多高雄亞灣店位於高雄市前鎮區智科路35號，為目前全台最大的好市多賣場。店內規劃一樓為主要賣場空間，涵蓋生鮮食品、熟食區與美食區；二樓為辦公室區域；三樓、四樓及頂層則規劃立體停車場，全館共提供1,010個汽車位及400個機車位，其中三樓另設有輪胎服務中心。

隨著新店即將開幕，周邊交通安排也成為市場關注焦點。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，「新高雄賣場將於7月3日正式開幕，為配合高雄市政府整體交通疏導規劃，以及鄰近場地同期舉辦的耶和華見證人大會活動，公司已規劃完善的交通動線、人流管理及營運應變措施，期望兼顧賣場開幕與周邊大型活動的順利進行，提供會員安全、便利且舒適的購物體驗，也感謝會員及社會各界的理解、支持與配合。」

針對開幕首波人潮，好市多進一步回應表示，官方社群曝光新高雄賣場車輛進、離場交通指引及接駁車搭乘資訊，期望有效分流人潮與車流，降低周邊交通壅塞情形，同時鼓勵會員多加利用大眾運輸工具前往賣場。

此外，好市多也透露，「針對新賣場的專屬優惠活動，我們也將採分階段方式推出，敬請期待，期望在開幕期間全力配合相關機關單位的安排與措施，兼顧人流、車流及整體動線順暢，為會員提供更舒適且優質的購物體驗。」

根據好市多公布資訊，賣場進場動線規劃包括「成功二路→智科路→好市多停車場」、「成功二路→東南米樂基地→好市多停車場」及「復興三路→復興四路→好市多停車場」；離場則規劃「智科路→復興四路→成功路」與「基地內道路→東南米樂基地→成功路」兩大路線。

若搭乘大眾運輸，會員可搭乘高雄輕軌至「軟體園區站」，下車步行約6分鐘即可抵達。隨著新高雄店開幕進入倒數，高雄好市多也正式迎來新舊店交替的重要階段。