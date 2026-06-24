投資逾百億！高捷輕軌C34站捷運開發案啟動招商

高雄市政府捷運工程局24日在台北舉辦「輕軌C34捷運開發案招商說明會」，向開發商及投資者介紹輕軌C34聯開案，全案總投資金額102億元，已於2026年6月1日公告招商，預計2026年10月30日截止投標。

高雄市副市長林欽榮表示，C34五權國小站捷運開發案原本是國際商工舊址，退場後高市府推動轉型開發，該案基地面積2.96公頃，位處高雄核心市區重要節點，南側1.3公頃土地規劃為捷運聯合開發區，北側1.47公頃則做為中山大學醫學院預定地，透過捷運聯合開發與高等教育資源導入，目標打造兼具教育、醫療、產業與宜居機能的「學術醫療創新廊帶」。

高雄市捷運局局長吳嘉昌表示，本案除緊鄰輕軌C 34站外，周邊匯聚凱旋醫院、民生醫院、衛生局、長照服務據點及高雄師範大學等教育與醫療資源，區位條件優越，未來中山大學醫學院進駐後，將進一步串聯醫療院所、長照產業及學術研究能量，形成完整的健康照護產業聚落，帶動產學研合作與創新技術研發，提升高雄整體醫療服務量能與國際競爭力。

高雄市捷運局說明，本案土地面積1.3公頃，以全區整體開發為原則，亦得提出分期開發計畫，基地容積率630%，預估可創造約3.6萬坪開發量體（不含停車空間），總投資金額約102億元，未來中山大學醫學院將結合AI醫療、智慧健康及精準醫學等前瞻領域，發展醫學研究、人才培育及臨床應用基地，成為南臺灣醫療科技創新的重要樞紐。

高捷輕軌C34五權國小站捷運開發案基地可規劃住宅、商辦、醫療服務、研發空間及生活支援設施等多元機能，打造兼具工作、居住、教育與醫療服務的複合型智慧社區。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，高雄市正從傳統重工業發展城市，轉型為科技城市，包括半導體相關供應鏈均陸續進駐高雄，在產業帶動城市發展下，相關北部開發商如冠德建設、日勝生等上市櫃建商均已前進高雄市投資；高捷輕軌C34五權國小站捷運開發案基地面積 3,917 坪，四面臨路、形狀方整，開發條件優越；可開發量體約 4.56 萬坪，未來得規劃商用與住宅產品，透過 TOD 發展優勢打造智慧健康舒活園區。