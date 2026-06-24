股市飆豪宅起風了？西華富邦兩戶交易、屋主賺6,165萬元

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

此外，西華富邦13樓戶也以2億2850萬元售出，單價204.5萬同樣創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐單價200萬俱樂部。

進一步觀察這兩筆資料，16樓戶前一手屋主2015年入手價為2億6835萬元，十年增值6165萬元。13樓戶對照十年前入手價，也增值5387萬元。

另外，今年單價站上200萬的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達208.4萬元，也刷新同棟的單價天花板。

而今年初賣豪宅賺錢的還包括貝森朵夫，持有八年價增1490萬元；頂高豪景10樓戶持有三年，也增值1104萬元；大安鼎極僅持有兩年，也增值將近千萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且特定社區具備市場獨特性，或釋出稀少，因此保值性仍不容小覷，尤其是具備寬廣棟距及開闊景觀的戶別，在美景加持下，價格支撐力道更厚實。

張旭嵐分析，「西華富邦」是大直知名豪宅，2014年底完工，至今11年，16樓以上享有基隆河水岸景觀，且結合萬豪酒店的飯店式管理服務，吸引不少企業主購入收藏。

「One Park Taipei元利信義聯勤」不僅坐擁大安森林公園首排的精華地段，南棟基地臨建國南路一側還退縮達30米，並設置大量植栽，降低高架橋干擾之餘，也為景觀視野加分。

「冠德信義C棟」則有面興雅國中的無限棟距，因此頂樓戶即使是關係人交易，仍身價不斐。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，轉手獲利金額高的屋主，多半是早年入手，在持有逾十年的通膨發酵下，自然具備較大的增值效益若有實際居住使用，可能還規劃有附加價值高的豪華裝潢，易放大獲利空間。

持有年期短仍增值的社區，則大多位處長年少有新供給推出的精華地段，在物以稀為貴的優勢下，即便整體房市不景氣，仍具有相當程度的創價彈性。