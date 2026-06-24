快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

聽新聞
0:00 / 0:00

股市飆豪宅起風了？西華富邦兩戶交易、屋主賺6,165萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2026年至今 200萬元俱樂部豪宅交易 資料來源／台灣房屋
2026年至今 200萬元俱樂部豪宅交易 資料來源／台灣房屋

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

此外，西華富邦13樓戶也以2億2850萬元售出，單價204.5萬同樣創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐單價200萬俱樂部。

進一步觀察這兩筆資料，16樓戶前一手屋主2015年入手價為2億6835萬元，十年增值6165萬元。13樓戶對照十年前入手價，也增值5387萬元。

另外，今年單價站上200萬的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達208.4萬元，也刷新同棟的單價天花板。

而今年初賣豪宅賺錢的還包括貝森朵夫，持有八年價增1490萬元；頂高豪景10樓戶持有三年，也增值1104萬元；大安鼎極僅持有兩年，也增值將近千萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且特定社區具備市場獨特性，或釋出稀少，因此保值性仍不容小覷，尤其是具備寬廣棟距及開闊景觀的戶別，在美景加持下，價格支撐力道更厚實。

張旭嵐分析，「西華富邦」是大直知名豪宅，2014年底完工，至今11年，16樓以上享有基隆河水岸景觀，且結合萬豪酒店的飯店式管理服務，吸引不少企業主購入收藏。

「One Park Taipei元利信義聯勤」不僅坐擁大安森林公園首排的精華地段，南棟基地臨建國南路一側還退縮達30米，並設置大量植栽，降低高架橋干擾之餘，也為景觀視野加分。

「冠德信義C棟」則有面興雅國中的無限棟距，因此頂樓戶即使是關係人交易，仍身價不斐。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，轉手獲利金額高的屋主，多半是早年入手，在持有逾十年的通膨發酵下，自然具備較大的增值效益若有實際居住使用，可能還規劃有附加價值高的豪華裝潢，易放大獲利空間。

持有年期短仍增值的社區，則大多位處長年少有新供給推出的精華地段，在物以稀為貴的優勢下，即便整體房市不景氣，仍具有相當程度的創價彈性。

西華富邦 圖／台灣房屋提供
西華富邦 圖／台灣房屋提供

富邦 豪宅

延伸閱讀

台中科博特區地段土地稀缺 這三大建商包辦總價3,000萬以上交易

首季房貸利率2.56%、扛貸金額1,086萬元雙創新高 較三年前增180萬元

三圓豪宅讓利 銷售打85折

台中「最強商場宅」房價逆勢漲3成！東區這家赫見跌18%

相關新聞

油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

暑假出國潮來了！歐洲線一位難求、日韓照樣夯，尤其近期油價開始走低，機票價格則因為需求超級強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）迎最旺暑假商機，華航今天領軍漲幅最高來到23.6元，漲幅達5.8%，長榮航盤中來到44.8元，漲幅為4.3%，台灣虎航及星宇航空跟進走強。

30年台南中山店傳10月熄燈 新光三越：本週內說明

18日甫傳出新光三越天母店年底租約將到期，近日社群平台流傳，有著30年歷史、新光三越台南中山店擬於今年10月結束營業，現...

股市飆豪宅起風了？西華富邦兩戶交易、屋主賺6,165萬元

限貸令不鬆綁，富豪照樣買。台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。

OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。