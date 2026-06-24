長榮航「讓我伴你飛」兒童早期療育計劃邁向四週年

長榮航空（2618）長期關注兒童早期療育議題，自2023年起推動「讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計劃」迄今已邁入第四年，此次攜手家扶基金會與心路基金會，透過企業捐助共220萬元，並且號召長榮航空同仁愛心捐款，創下歷年最高紀錄達新台幣79萬7,279元，展現同仁對「讓我伴你飛」計劃的大力支持，並期盼透過實際行動串聯更多社會支持力量，陪伴孩子在成長路上穩健前行。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空始終相信，企業的價值不僅是提供優質服務，更來自於對社會所創造的正向影響力，『讓我伴你飛』計劃今年邁入第四年，我們看見許多孩子在陪伴與支持中逐漸成長，也看見家庭在早療路上的堅持與努力。感謝家扶基金會與心路基金會長期投入早療服務，也感謝公司同仁們持續熱情參與公益行動。未來，我們將持續結合企業與同仁的力量，攜手公益夥伴，為孩子創造更多可能。」

長榮航空秉持企業社會責任精神，持續結合企業資源、同仁力量及公益夥伴的專業服務，以支持第一線早療服務需求，今年度也特別捐助兩家基金會各一台早療服務車採購經費，並提供家扶基金會教輔具採購補助與心路基金會早療教室環境修繕補助。對許多家庭而言，一輛早療服務車代表著更便利的療育交通支持；一間安全舒適的療育教室，能提供孩子更安心的學習環境；而適切的教輔具設備，則能幫助孩子在成長過程中獲得更多學習與發展機會。長榮航空相信，完善的早療教育不僅來自專業服務，更需要有穩定的交通資源、安全適切的療育環境以及充足的教學設備作為後盾，讓孩子在早療關鍵期能獲得更完整的照護。

除了資源投入外，今年「讓我伴你飛」也透過公益廣告、社群倡議、企業志工服務及兒童參訪活動等方式，持續提升社會大眾對兒童早期療育議題的關注。日前，長榮航空特別邀請家扶基金會與心路基金會的孩子們前往長榮航空總部參訪，由長榮航空志工陪伴孩子們認識航空產業、體驗趣味活動及創意課程，透過探索與交流，孩子們不僅拓展視野，也能從中累積自信與成就感，增添更多美好回憶。

「讓我伴你飛」不僅是一項公益計畫，更是一份持續累積的社會承諾，未來，長榮航空將攜手更多公益夥伴共同推動兒童早期療育議題，並發揮企業影響力，號召更多社會力量投入關懷行列，共同打造友善共融的成長環境，讓每一位早療兒童都能擁有探索世界、發揮潛能的機會，勇敢飛向屬於自己的未來。

長榮航空邀請家扶基金會及心路基金會的慢飛家庭前往長榮航空南崁園區參訪。長榮航／提供