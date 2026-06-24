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台中科博特區地段土地稀缺 這三大建商包辦總價3,000萬以上交易

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
「科博特區」串連7萬坪綠地，與單元二、七期坐穩「台中豪宅鐵三角」區段。圖／業者提供
「科博特區」串連7萬坪綠地，與單元二、七期坐穩「台中豪宅鐵三角」區段。圖／業者提供

近年房市買氣轉趨觀望，生活機能與品牌實力成為支撐房價的核心。其中，被譽為台中豪宅鐵三角之一的「科博特區」，因開發已趨近飽和、素地極其稀缺，房市表現展現出強大的抗跌與補漲動能，去年繳出逾200筆成交的亮眼成績，成為中台灣房市最火熱的區域之一。

在整體市場放緩的趨勢下，科博特區憑藉成熟商圈、翡翠綠帶與人文機能，不僅價格站穩7字頭，更是台中市中心少見平均成交總價能穩定壓在3000萬以上的區域，顯示出高資產族群對該地段價值的高度肯定。

值得關注的是，科博特區內總價超過3000萬元的交易，幾乎由長安、勤美、忠泰三大指標品牌包辦，這三大品牌不僅定義了區域的天際線，更成為高端客層認可地段價值的首選。

觀察區域內三大指標建商表現，長期深耕台中市中心的長安建設，光是在草悟道沿線從國美館至科博館特區，就已累積五座經典社區，憑藉「長住久安、溫馨滿懷」的細膩建築底蘊，不僅保持二手市場極低的釋出率，甚至多年來數個社區皆創造零掛售的實績，科博特區最新的指標案「長安大序」，3至4房主力產品總價落於3000萬至3800萬元之間，該案擁有草悟道串聯從國美館至科博館整體近7萬坪綠帶，後續補漲空間強勁。

長安建設總經理陳光柏指出，當區域開發趨於飽和，就會從「單價比較」轉向「稀缺性認同」，尤其科博特區是少數平均成交總價能穩定跨越3000萬元門檻的區域，買方對於產品規劃的要求自然較高，而品牌過去的保值實績與住戶口碑，才是買方抵禦景氣波動最實質的信心依據。

此外，勤美集團的指標案「勤美之真」最高單價衝上85.39萬元，高總價表現相當穩健。此外「忠泰老佛爺」最高成交單價則達71.5萬元，進一步推升區域內高總價住宅的行情。

由於素地稀缺，指標建商紛紛轉向危老整合佈局。目前麗晨建設「忠明路」、鼎泰建設「鼎泰上城」等危老整合案已陸續進場插旗；其中更有北部建商投入逾5.5億元整合老舊透天，取得面積約342坪商三用地，換算購地單價已突破百萬大關。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，相較於新興重劃區供給量大、價格易隨景氣起伏，科博特區這類成熟蛋黃區更具備「抗跌韌性」。他指出，當3000萬以上的高總價成為地段門檻，等於先一步篩選出購買力穩定的高階客群，讓區域房市更具保值力。在當前房市回歸自住與長期配置的環境下，買方更看重建商的品牌實力。

資料來源／市調
資料來源／市調

台中 建商 土地

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